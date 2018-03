Bratislava - Slovenský prezident Andrej Kiska dnes navrhl "rozsáhlou a zásadní rekonstrukci" nynější vlády premiéra Roberta Fica, anebo předčasné volby jako východisko z krize důvěry ve stát po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. O budoucnosti vlády hodlá jednat v příštích dnech s politickými stranami, oznámil v prohlášení, které přenášely televize v přímém přenosu z prezidentského paláce v Bratislavě. Podle premiéra Roberta Fica je to popřením výsledků voleb.

"To poslední, co naše společnost nyní potřebuje, je politické divadlo na televizní obrazovce v podání nejvyšších ústavních činitelů," objasnil Kiska, proč se rozhodl zrušit své avizované večerní televizní vystoupení o situaci na Slovensku poté, co se po něm rozhodli promluvit z obrazovky i premiér Fico a předseda parlamentu Andrej Danko.

Podle premiéra a šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Fica je prezidentův návrh popřením výsledků voleb. Fico zároveň slovně zaútočil na Kisku. "Návrhy prezidenta na totální rekonstrukci vlády, spojenou s hlasováním o důvěře nové vládě jsou popřením výsledků demokratických parlamentních voleb, které se konaly v roce 2016. Prezident se tímto prohlášením hlásí k opozici, která hovoří o potřebě převratu na Slovensku," tvrdil před novináři.

K možnosti vypsání předčasných voleb se Fico blíže nevyjádřil. Řekl pouze, že takovýto návrh by muselo podpořit alespoň 90 poslanců, tedy třípětinová většina Národní rady. Fico, který má s Kiskou dlouhodobě napjaté vztahy, hlavu státu za její odpolední projev ostře kritizoval. Kiskovo vyjádření podle Fica "zjevně nebylo napsáno na Slovensku". "Toto jeho prohlášení má rukopis lidí, kteří absolutně neznají ústavně-právní tradice a pravidla na Slovensku a sledují zcela jiné cíle, než je stabilita naší země," řekl.

Prezident uvedl, že s Ficem osobně hovořil o možných východiscích z vážné politické krize. "Ukázalo se však, že naše názory jsou rozdílné," řekl.

Poznamenal, že v pátek, kdy občané Slovenska uctili památku obětí vraždy, cítil i odhodlání začít bolestný proces nápravy státu, vůči kterému nyní panuje obrovská nedůvěra, a to opodstatněně: "Překročily se hranice, věci zašly příliš daleko a není cesty zpět. Vnímáme aroganci moci," prohlásil Kiska. Nemůže prý zlehčovat atmosféru dusící zemi. Pocit nespravedlivého státu vidí jako téměř absolutní. I kdyby se ukázal jakýkoliv, třeba i náhodný motiv vraždy, velké množství lidí je nyní přesvědčených, že tragédie odráží slovenskou realitu. "To je strašná vizitka republiky po 25 letech existence. Něco špatného je pod povrchem. Něco špatného je v samých základech našeho státu," řekl.

Kiska podle svých slov čekal týden, jaké kroky podnikne vládní koalice, aby obnovila důvěru lidí vstát, avšak zdá se, že žádné řešení se nečrtá, žádný plán prezident nevidí, a proto se rozhodl začít jednat s politickými stranami, jak si představují budoucnost vlády.

"Vidím dvě možnosti - rozsáhlou a zásadní rekonstrukci vlády, která by nepolarizovala společnost, anebo předčasné volby," prohlásil.

Prezident rovněž požádal občany o důvěru ve vyšetřovatele, kteří případ vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky objasňují.

Vládní SNS bude s Kiskou jednat o řešení krize, řekl její šéf

Vládní Slovenská národní strana (SNS) se zúčastní jednání s prezidentem Kiskou o řešení politické krize, která vznikla po vraždě Kuciaka a jeho partnerky. Předseda SNS a parlamentu Danko dnes před novináři neuvedl, zda podporuje Kiskovy návrhy na zásadní rekonstrukci vlády nebo na vypsání předčasných voleb. "Jsem připraven vést dialog s prezidentem i předsedou vlády. Jsem připraven svolat mimořádný sněm Slovenské národní strany a vést konstruktivní politiku k tomu, aby vzniklá situace byla vyřešena," řekl Danko na mimořádném brífinku. Danko, stejně jako dříve prezident Kiska, zrušil svůj původně plánovaný večerní projev v televizi. V 18:00 se k situaci chce vyjádřit i premiér Robert Fico, který původně též chtěl mluvit v televizi až večer.

Většina opozičních stran na Slovensku chce předčasné volby

Většina opozičních stran na Slovensku, včetně nejsilnější formace Svoboda a Solidarita (SaS) se vyslovily pro vypsání předčasných voleb. "Řešení vidíme v předčasných volbách. SaS návrh na předčasné volby v parlamentu proto podpoří," napsal předseda SaS Richard Sulík na sociální síti. Sulík také uvedl, že pokud Fico do úterý neprosadí v souvislosti s vraždou reportéra odvolání ministra vnitra Roberta Kaliňáka a policejního prezidenta Tibora Gašpara, začne SaS sbírat podpisy pod návrh na vyslovení nedůvěry premiérovi. Odvolání předsedy vlády, na které opozice také nemá dostatek hlasů, znamená podle slovenské ústavy pád celé vlády. "Rekonstrukce vlády v této chvíli již není alternativou. Společnost potřebuje nový začátek, protože tato vláda již není schopná spravovat dobře a spravedlivě naši zemi," uvedla poslankyně protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Veronika Remišová. Podobně jako Remišová se vyjádřil i místopředseda opozičního hnutí Jsme rodina-Boris Kollár Milan Krajniak. "Kosmetické změny na jednotlivých postech ve vládě nedokážou obnovit důvěru lidí ve spravedlivé fungování státu," uvedl Krajniak. Předčasné volby by ve 150členném slovenském parlamentu muselo podpořit alespoň 90 poslanců, které koalice ani opozice samostatně nemají.