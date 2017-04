Praha - České kempy před příchodem hlavní sezony většinou investovaly do oprav, rozšíření kapacit nebo nových služeb pro návštěvníky. Některé z nich už otevřely, lidi do nich láká čtyřdenní velikonoční volno. Hlavní nápor ale přijde v létě, řada nejpopulárnějších kempů už má kapacity na prázdniny vyprodané, zjistila ČTK. Návštěvnost kempů roste už šest let v řadě.

Stále větší zájem je mezi lidmi o ubytování v chatkách. Podle jihočeských provozovatelů kempů se mění dokonce i návyky vodáků, kteří sjíždějí například Vltavu. Dříve jim stačilo přespat v tábořištích ve vlastních stanech, nyní chtějí spíše chatky nebo vodácké ubytovny. Připojení na internet už lidé berou jako samozřejmost.

Kempy se proto snaží kapacitu chatek nebo ubytoven rozšiřovat, není to ale malá investice. Hledají proto i další možnosti, jak pro turisty přichystat pohodlné ubytování. Někde nabízejí například vybavené stany, ve kterých jsou postele, stolky, vařič nebo i lednice. Jinde sázejí na netradiční ubytování, například v týpí nebo ve velké maketě pivního sudu.

Některé kempy už zahájily sezonu, lidé chtěli přijet na Velikonoce. Jiné od toho ale ustoupily kvůli špatnému počasí. Plnit se začnou až v květnu a v červnu, kdy je nejvíce využívají školy nebo různé firemní akce. Přes léto pak nejvíce jezdí rodiny s dětmi.

Provozovatelé se je snaží nalákat i doplňkovými službami. Samozřejmostí jsou dětská hřiště a herny, půjčovny kol, koloběžek, lodiček nebo stále populárnějších paddleboardů. Návštěvníci mohou najít i nabídku rybolovu na sportovním rybníce či vyhřívaných bazénů. V Sedmihorkách u Máchova jezera staví novou horolezeckou stěnu, letos ale ještě hotová nebude.

Do českých kempů loni přijelo rekordní množství návštěvníků - celkem 1,12 milionu lidí, meziročně o šest procent více, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Turistů v kempech přibývá už šest let v řadě. Návštěvnosti loni pomohlo dobré počasí, ale podle provozovatelů i zhoršená bezpečností situace ve světě, kvůli které lidé častěji trávili dovolenou v tuzemsku.