New York - Kytarista skupiny The Rolling Stones Keith Richards se ve středu omluvil za svá kritická slova na adresu frontmana kapely Micka Jaggera, jemuž doporučil sterilizaci. Jagger, který má osm dětí, je "chlípný starý zmetek", řekl Richards v rozhovoru s listem The Wall Street Journal.

"Je načase to šmiknout, v takovém věku nemůžete být otcem. Ty nebohé děti!" řekl Richards, který je stejně starý jako Jagger a má čtyři děti a pět vnuků. Oba britští hudebníci slavnou skupinu v roce 1962 v Londýně založili a jejich dynamický vztah je podle agentury Reuters směsicí "přízně a zášti".

Jagger se stal poosmé otcem předloni v prosinci, když mu jeho přítelkyně Melanie Hamricková porodila syna. Potomky má s pěti ženami, první dítě se mu narodilo v roce 1970. V květnu 2014 se stal pradědečkem.

"Hluboce lituji poznámek, které jsem pronesl na adresu Micka, byly naprosto přes čáru," napsal Richards na twitteru. "Osobně jsem se mu samozřejmě omluvil," dodal.

Skupina The Rolling Stones v polovině května zahájí v Dublinu nové turné No Filter. Jagger, Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood během něj vystoupí i v Británii, Německu, Francii, Polsku a České republice. Pražský koncert se uskuteční 4. července na letišti v Letňanech.