Dortmund - Fotbalisté bundesligového klubu Borussia Dortmund při bombovém útoku na svůj autobus zřejmě o vlásek unikli velké tragédii. Kdyby nálož explodovala o vteřinu dřív, byly by pravděpodobně i oběti na životech. Napsal to dnes list Bild am Sonntag s odvoláním na bezpečnostní zdroje.

V úterý večer poškodily tři exploze autobus, který jel s dortmundskými fotbalisty na domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s týmem AS Monaco. Zranění ruky při tom utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který seděl vzadu. Zraněn byl i jeden z policistů, který autobus doprovázel. Z fotografií je patrné, že výbuch rozbil zadní okno na pravé straně vozidla.

"Kdyby tříštivé bomby byly odpáleny o pouhou vteřinu dříve, dostal by autobus z boku přímý zásah. To by určitě mělo za následek těžká zranění a možná i mrtvé," citoval list nejmenovaného vyšetřovatele Spolkového kriminálního úřadu.

Pachatel či pachatelé útoku jsou stále na svobodě a policie zatím marně pátrá. Vyšetřovatelé si stále nejsou jistí, zda atentát mají na svědomí islamisté nebo pravicoví či levicoví radikálové. Policisté mají v rukou tři dopisy, jejichž pisatelé se ke zločinu přihlásili, ale není jisté, zda s událostí mají skutečně něco společného.