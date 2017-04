České Budějovice - KDU-ČSL a hnutí Jihočeši 2012 se přiklánějí k variantě vytvořit krajskou koalici iniciovanou ČSSD. Tu by mělo ještě doplnit uskupení Pro Jižní Čechy. Tato koalice by měla 28 zastupitelů z 55. Zástupci KDU-ČSL a Jihočechů 2012 to dnes uvedli po jednání svých krajských předsednictev. ČSSD, KDU-ČSL, uskupení Pro Jižní Čechy a hnutí Jihočeši 2012 v úterý podepíšou prohlášení o budoucí spolupráci. V Jihočeském kraji se v pondělí rozpadla koalice ČSSD, ANO a Jihočechů 2012 kvůli sporům ohledně společnosti Jihočeské nemocnice.

Novou vládnoucí formaci se snaží vytvořit i hnutí ANO. ANO by v koalici rádo spolupracovalo s ODS a rovněž KDU-ČSL, Jihočechy 2012 a uskupením Pro Jižní Čechy. Předseda Jihočechů 2012 Pavel Hroch však uvedl, že jeho hnutí je bližší koalice tvořená ČSSD. "My jsme vznikli v roce 2012 a vznikli jsme na určitý popud, kdy jsme vystupovali proti ODS. Také v našem středu je mnoho bývalých členů ODS. Proto by koalice s ODS nebyla dobrá varianta pro nás i pro našeho voliče," řekl Hroch. Dodal, že pro variantu s ČSSD hovoří i zkušenost z předchozích měsíců, kdy oba subjekty spolupracovaly ve vedení kraje.

KDU-ČSL podmiňuje svůj vstup do koalice tím, že se změní systém odměn pro členy představenstva krajem řízených nemocnic. Dále trvá na auditu i dalších krajem zřizovaných organizací.

Právě otázka Jihočeských nemocnic stála za pádem bývalé koalice. Spory mezi jejími hlavními členy ČSSD a ANO začaly na březnovém jednání zastupitelstva. Týkaly se vedení Jihočeských nemocnic. ANO kritizovalo fakt, že předseda představenstva Martin Bláha, který figuruje i ve vedoucích pozicích v okresních nemocnicích, pobírá ročně 7,2 milionu korun. Navíc ANO poukazovalo na to, že Bláha nechává stavět pro hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD) rekreační dům v Lipně nad Vltavou.

V souvislosti s nemocnicemi také dnes oznámil Petr Novák z hnutí ANO, že na konci dubna rezignuje na funkce v předsednictvech všech nemocnic v Jihočeském kraji. Novák tyto pozice zastával od ledna.

Financování členů představenstva nemocnice i Zimolův rekreační objekt na Lipně kritizovali rovněž opoziční zastupitelé a snažili se získat dostatečnou podporu pro svolání mimořádného zastupitelstva. Iniciativa nakonec získala potřebný souhlas minimálně od třetiny zastupitelů a Zimola svolal mimořádné zasedání na 27. dubna. Na něm rezignuje na funkci hejtmana a znovu už o ni nebude usilovat. Na hejtmanku navrhuje svou současnou náměstkyni Ivanu Stráskou (ČSSD).