U Okresního soudu v Novém Jičíně pokračovalo 16. května jednání ve věci železničního neštěstí ve Studénce, při kterém v roce 2008 vlak narazil do trosek zříceného mostu. Nehodu nepřežilo osm lidí. Obžalováni jsou tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, který měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.

Ostrava - Jeden z advokátů zastupujících obžalované v kauze železničního neštěstí ve Studénce na Novojičínsku, který dnes u soudu vystoupil jako první se závěrečnou řečí, žádá zproštění viny svého klienta. Podle něj nebyla jeho vina prokázána. Tvrdí také, že před soudem nestojí hlavní viníci tragické nehody. Státní zástupce naopak požaduje nepodmíněné tresty v délce od tří do šesti let, a to u všech obžalovaných, jejichž vinu považuje za jednoznačně prokázanou.

Závěrečné řeči dnes u soudu v Novém Jičíně pokračovaly přednesem advokátů. Jako první promluvil advokát obchodního náměstka závodu Mosty společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava Petra Janouškovce Vladimír Ježek.

Podle obžaloby Janouškovec například před zahájením prací nezajistil zpracování řádného technologického předpisu pro výsun a zásun mostní konstrukce. Nezabezpečil ani pravidelné geometrické měření polohy mostu a neučinil žádná opatření ve vztahu k provozovateli dráhy, aby mohla být při manipulaci s konstrukcí omezena nebo zastavena železniční doprava.

Podle Ježka se nic z toho neprokázalo nebo to nemělo vliv na příčinu nehody. "Obžaloba nevysvětluje, proč by jeho případná pochybení měla mít za následek havárii, nějak to automaticky předpokládá," řekl. Podle něj při hlavním líčení všechna obvinění a výtky odpadly. "Navrhuji proto zproštění obžaloby," řekl Janouškovcův advokát.

Dále promluvil Petr Grobelný, který zastupuje obžalovaného Michala Fonioka. Tomu obžalobu klade za vinu stejná pochybení jako Janouškovcovi. Také v tomto případě advokát tvrdí, že obžalovaný je nevinen. "Oddělme zrno od plev. Obžaloba je lichá. Klient se nedopustil pochybení, stojí před soudem bezdůvodně, a proto navrhuji zproštění," řekl advokát. Podle něj hlavní odpovědnost za pád mostu nese subdodavatelská firma Bögl a Krýsl. "Viníci se staví do role poškozených, je ignorována odpovědnost hlavního projektanta, krajského úřadu a Českých drah," dodal Grobelný.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky. Obžalováni jsou tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, který měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.