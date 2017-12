Miroslav Pavlíček (na snímku ze 17. prosince), který pracoval 27 let jako památkář a od roku 2003 dělal kastelána na Hluboké, odchází 1. ledna příštího roku do důchodu.

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) - Nejraději měl kopeček u vodárny, z něhož je výhled na hlubocký zámek. Těší se, že najde čas na své koníčky, práci se dřevem a ornitologii. Ve funkci ho nahradí Martin Slaba, ředitel jihočeské pobočky Národního zemědělského muzea na Hluboké.

Pavlíček pochází ze starého mlynářského rodu v Krsicích u Čimelic. Vystudoval vysokou zemědělskou školu, v oboru pracoval 14 let. Již jako středoškolák ale prováděl na zámku Orlík, kde se v roce 1974 seznámil i se svou budoucí manželkou. Svatbu měli ve starém paláci zámku Blatná, kde v roce 1990 Pavlíček jako kastelán začínal.

"Orlík je něco jako menší Hluboká. Časem mě to uchvátilo natolik, že jsem tam dojížděl i při zaměstnání. Krásný interiér, reprezentační patro, Teskův sál, Velký rytířský sál i pušková chodba, měl jsem rád historické zbraně," řekl ČTK šestašedesátiletý Pavlíček.

Od roku 1993 působil deset let na Červené Lhotě. Oblíbil si místo v parku pod dubem, poblíž kaple, ze svahu se rád večer díval na zámek. "Je to zámek jako z pohádky, park a okolí, to je kouzelná věc. A utkvěl mi jarní křik ptactva, kolem rybníka jsou lesy a zhruba v šest hodin vás to probudí, i když máte zavřená okna, to nemělo chybu," řekl Pavlíček.

Na Hluboké za jeho éry vznikly prohlídkové trasy Soukromé apartmány, kde bydleli zdejší poslední Schwarzenbergové Adolf a Hilda, a Hostinské pokoje. Trasa reprezentačních pokojů je díky němu téměř v původní podobě, doplněná o předměty podle inventáře z 50. let.

Služební byt měl nad obřadní síní, v bývalé konferenční místnosti Schwarzenbergů. Odtud mohl s manželkou vycházet na oranžerii, což je snad nevětší balkon v republice - má dvě patra. Prostory, v nichž žil, jsou jediné, kde se dá na zámku bydlet - ostatní jsou tak velké, že je téměř nelze vytopit. "Je to hodně romantické, ale hodně studené," řekl Pavlíček, který se teď stěhuje do domu v Soběslavi. S manželkou má dva syny.

"Při odcházení i slza ukápla. Hluboká je jedinečná. Vzpomínat budu, prožil jsem u památek více než 25 let, a to se na člověku podepíše. Pracoval jsem tady neskutečně rád, ale rád také půjdu do důchodu," řekl Pavlíček, který má ještě 1. ledna, kdy nástupci předá klíče, službu. Jeho stopa jsou i břečťany, které na nádvoří znovu vysázel před deseti lety: rostly tam za Schwarzenbergů i v době, kdy se zde točila Pyšná princezna.

Na Hluboké měli letos v obřadní síni pod oranžérií 157 svateb. Zámek si často pronajímají filmaři, nejvíc stojí o zámeckou knihovnu, přijímací salon, kuřácký salon a Velkou jídelnu. Památkáři již odmítli nabídku na pronájem celého objektu od podnikatelů z Ruska, před pěti lety pak arabského šejka, který si zámek chtěl pronajmout v červenci na pět dní.

Zámek letos navštívilo 295.270 lidí, meziročně o 1168 více. V sezoně jich přijde až 3000 denně, přibývá Číňanů a Rusů. Tržby stouply o 17 procent na 43,3 milionu korun. Zámek s pěti prohlídkovými trasami je otevřený celoročně vyjma období od 20. prosince do 1. ledna.