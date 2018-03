Nejvyšší správní soud v Brně začal 14. února 2018 projednávat dvě kárné žaloby na pražskou soudkyni Helenu Královou (vpředu). Jednu podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán, druhou předseda pražského městského soudu Libor Vávra. Králové hrozí nejpřísnější kárný postih, tedy odvolání z funkce. Na snímku soudkyně Králová přichází v doprovodu svých advokátů do soudní síně.

Nejvyšší správní soud v Brně začal 14. února 2018 projednávat dvě kárné žaloby na pražskou soudkyni Helenu Královou (vpředu). Jednu podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán, druhou předseda pražského městského soudu Libor Vávra. Králové hrozí nejpřísnější kárný postih, tedy odvolání z funkce. Na snímku soudkyně Králová přichází v doprovodu svých advokátů do soudní síně. ČTK/Zehl Igor

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes pokračoval v projednávání kárné žaloby ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) na Helenu Královou z Obvodního soudu pro Prahu 1. Ministerstvo od minulého jednání na podnět kárného senátu doplnilo podklady. Vznikl seznam asi čtyř desítek konkrétních situací, kdy Králová podle ministerstva nerespektovala pokyny vyšší instance.

Kárný senát postupně probral jednotlivá rozhodnutí, zástupci ministerstva spravedlnosti i poté trvali na odejmutí taláru Králové. Její obhájci uznali, že některá rozhodnutí mohla lépe odůvodnit. Jinak ale kárné řízení vnímají jako tlak na "neposlušnou" soudkyni, navrhovali zproštění žaloby. Verdikt padne patrně ještě odpoledne, nejdříve ve 14:30.

Senát se zabýval například kauzou údajného zneužití Vojenského zpravodajství současnou manželkou bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) Janou Nečasovou (dříve Nagyovou). "Vůbec jsem to nebrala jako střet s odvolacím soudem," řekla dnes ke svým rozhodnutím v kauze Králová. Pokyny odvolacího soudu brala podle svých slov spíše jako podnět, co vzít v úvahu a co při novém projednání případu zohlednit.

Králová všechny obžalované včetně Nečasové opakovaně osvobodila. Městský soud v Praze nakonec nechal případ přidělit jiné soudkyni, která je uznala vinnými.

Králová dnes musela vysvětlovat například svůj pohled na věrohodnost svědecké výpovědi Nečase. "Hodnocení důkazů je výsostným právem soudce u soudu prvního stupně," reagoval na námitky ministerstva Jiří Teryngel, advokát Králové.

"Jako zkušená trestní soudkyně si musela být vědomá toho, že když bude mít takovýto přístup k těm pokynům, tak ta věc se jí bude neustále vracet, že vznikne 'ping pong'," uvedl jeden z úředníků zastupujících ministerstvo.

Kárný senát se dnes zabýval také postupem Králové v kauze bývalého ředitele firmy Čepro Tomáše Kadlece a jeho někdejšího obchodního ředitele Alexandra Houšky. Podle žalobce podepsali v letech 2003 až 2005 nevýhodné smlouvy. Králová oba muže opakovaně osvobodila, o případ nakonec přišla.

Králová nyní čelí dvěma kárným žalobám. Pelikán jí vyčítá, že kvůli nerespektování právních názorů nadřízených soudů výrazně protáhla délku trestního řízení v pěti kauzách. Druhou žalobu podal předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. Králová podle něj měnila názor na zákonnost odposlechů v kauze tzv. trafik pro poslance, kde je mezi obžalovanými Nečasová i s Nečasem.

Kárný senát se zatím věcně zabývá jen Pelikánovou žalobou, druhou odročil na neurčito. Ministr v prosinci dočasně zprostil Královou funkce.

Kárný senát může Králové podle závažnosti provinění uložit důtku, snížení platu, odvolání z funkce předsedkyně soudního senátu nebo odvolání z funkce soudkyně jako nejpřísnější postih.