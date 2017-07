Karlovy Vary - Scénická show bratrů Cabanových, kterou už více než dvacet let připravují pro zahajovací a v repríze i závěrečný ceremoniál karlovarského festivalu, ani letos nepostrádala vtip a nadsázku. I když tomu její název - Zavěšený horor s podtitulem Masochista maso chystá - příliš nenasvědčoval.

Autoři využili živé hudby Karlovarského symfonického orchestru s šéfdirigentem Janem Kučerou a scénu doplnili o řeznický špalek, sekeru, šlapací brus a elektrickou pilu v popředí. Jeden ze "sólistů" v masce kanibala Hannibala Lectera z filmu Mlčení jehňátek si šel za scénu vyhlédnout oběť; vybrat si mohl ze dvou desítek polonahých tanečnic v tělovém prádle, zavěšených v bizarních pozicích v igelitových pytlích nad jevištěm. V závěru se jejich těla nad jevištěm zbarvila krví.

Když moderátor Marek Eben akci představoval, upozornil, že ji lze přirovnat ke společnosti, přičemž se horor v tomto případě neodehrává v rovině horizontální, ale vertikální. Vzlíná, což se dá vysvětlil na modelu společnosti. "Je ta základní úroveň, kde se děje něco znepokojivého, pak se posuneme výš, kde je to strašidelné, ještě výš je to děsuplné, zatímco na tom opravdovém vrcholu teprve začne ten pravý horor," řekl. Zaujaly ho tváře amerických filmařů v sále, kteří by se podle něj ještě před rokem nesmáli. "Ale řekl bych, že po posledních volbách ve vaší zemi došlo, abych tak řekl, k mohutnému sblížení našich národů. Protože teď už, naši milí američtí kamarádi, víte, jaké to je," podotkl.

I letos festival představil novou znělku, kterou natočil filmový a divadelní herec a držitel Ceny prezidenta Josef Somr. Připojil se tak k šesti domácím držitelům Křišťálových glóbů za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii nebo Cen prezidenta MFF, kteří se již s touto přehlídkou prostřednictvím znělky spojili. Prvními byli režisérka Věra Chytilová a režisér Miloš Forman, z dalších pak Jiří Menzel, Miroslav Ondříček či Zdeněk Svěrák. In memoriam byla jedna ze znělek věnována Otakaru Vávrovi. V nové znělce, kterou natočil Ivan Zachariáš, volá Jiří Bartoška Josefu Somrovi na jeho chalupu, aby ho pozval do Varů k udělení ceny. Ale herec nedoslýchá...

Na závěr karlovarského festivalu bude v sobotu 8. července od 22:30 v Letním kině uvedena úspěšná pohádková komedie režiséra Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Vorlíček, který na slavnostním zakončení 52. ročníku získá Cenu prezidenta za celoživotní přínos českému filmu, projekci v Letním kině uvede osobně. "Pan režisér byl tímto nápadem nadšen, protože před pětačtyřiceti lety se premiéra Dívky na koštěti konala právě na tomto místě. Takže půjde o jakýsi symbolický návrat tam, kde Saxanu viděli první diváci," komentoval to umělecký ředitel Karel Och. Vstup do Letního kina bude zdarma.