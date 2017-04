Karlovy Vary - Muzeum Karlovy Vary dokončilo dvouletou rekonstrukci budovy i hlavní expozice. Za bezmála 40 milionů korun byly provedeny stavební práce a 30 let starou expozici nahradila nová, s interaktivními prvky, kombinující muzejní sbírky s digitálními technologiemi.

Jak uvedla ředitelka muzea Lenka Zubačová, expozice přišla na 20,75 milionu korun, 15 milionů stály úpravy vnitřních prostor, dva miliony vnější části budovy a zbytek byly náklad na projekt a stavební dozor.

"Téma zůstalo stejné, dějiny Karlových Varů, dějiny regionu a příroda regionu. To je osa, která byla i v předchozí expozici, ale je to zcela jinak uchopené, nadčasové. Věděli jsme, že interaktivita je dnes prim, čili hledali jsme rovnováhu mezi unikátními exponáty a interaktivními prvky," řekla ČTK Zubačová. Pro návštěvníky se muzeum otevře po dvouleté pauze ve čtvrtek.

Jiří Javůrek, který je autorem expozice, uvedl, že přípravy začaly už před čtyřmi lety. "Zjistili jsme ale, že budova toho má už hodně za sebou a nebylo by nejlepší do starých prostor instalovat novou expozici. Paní ředitelce se pak podařilo přesvědčit kraj, že obnově expozice by měla předcházet i rekonstrukce budovy," řekl Javůrek.

Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové (ANO) je nová expozice nejlepším způsob, jak si připomenout letošní 150. výročí karlovarského muzea. Vzniklo na základě sbírek sběratele Antona Pitroffa v roce 1867.

"Když jsme před dvěma lety zavírali tento objekt, jeden z posledních zápisů zněl, aby nová expozice překonala tu dosavadní, jsem přesvědčena, že se nám to podařilo," dodala Zubačová.