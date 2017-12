Praha - Tradiční půlnoční mši bude dnes v katedrále sv. Víta na Pražském hradě sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Vánoce patří ke chvílím, kdy do kostelů přicházejí i ti, kdo je pravidelně nenavštěvují. V Praze je možné vybrat si z několika desítek kostelů. Lidé rádi chodí do kostelů v centru města, kdy jeho návštěvu podobně jako v případě svatovítské katedrály spojí s procházkou noční Prahou. Pražský hrad letos slibuje, že jeho areál bude otevřen až do konce půlnoční mše.

Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením loni o Vánocích policie uzavřela Pražský hrad o půlnoci. Lidé, kteří přišli se zpožděním na půlnoční mši, se do katedrály svatého Víta nedostali. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček opatření hájil s tím, že je slušné přijít na půlnoční mši včas. Letos by se měl areál Hradu měl uzavřít kolem 02:00 a měly by být otevřeny všechny hradní vchody.

Jako půlnoční mše se v římskokatolické církvi označuje slavnostní mše v předvečer Božího hodu vánočního, tedy narození Ježíše Krista. Vigilie před velkými svátky jsou v křesťanské liturgii doloženy od 5. století, slavily se ve východní i západní církvi a byly často spojeny s postem.

Kromě mší začínajících přesně o půlnoci, které v Praze lze kromě sv. Víta navštívit třeba také v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského na Malé Straně nebo ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla, začínají některé už ve 22:00 jako například v malostranském kostele Panny Marie pod řetězem nebo kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu.