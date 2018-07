Britský vědec Kevin Warwick, který technologické experimenty provádí na vlastním těle, přijede v září do Česka na festival Future Port Prague. Snímek zachycuje Warwicka při přednášce o experimentech využívajících implantační technologie, s níž vystoupil 9. ledna 2004 v Praze.

Praha - Britský vědec Kevin Warwick, který technologické experimenty provádí na vlastním těle, přijede v září do Česka na festival Future Port Prague. Profesor kybernetiky z Univerzity v Readingu získal přezdívku Kapitán Kyborg poté, co v roce 1998 jako první člověk na světě vyzkoušel, jaké je mít kyberneticky propojený organismus. Uvedli to v tiskové zprávě pořadatelé festivalu.

Warwick se zabývá experimenty zaměřenými na propojení lidské nervové soustavy s počítačem. Jeho výzkum otevírá nejen technologické, ale i etické otázky, uvedli pořadatelé. Jednoho z jeho experimentů se zúčastnila také jeho manželka Irena, která pochází z ČR.

První úpravu svého těla podstoupil profesor kybernetiky před 20 lety, když si nechal do paže implantovat RFID vysílač, tedy vysílač fungující na rádiové frekvenci. Jeho pomocí mohl ovládat dveře, osvětlení, vytápění a další počítačem řízené systémy.

Druhá fáze znamenala zásadnější úpravu, šlo o soustavu elektrod propojenou s externí rukavicí. "Zařízení bylo přímo propojeno s Warwickovou nervovou soustavou. Díky tomuto implantátu byla Warwickova nervová soustava připojena k internetu na Kolumbijské univerzitě v USA. Přes internet odtud Warwick dokázal ovládat robotickou paži na univerzitě v Readingu v Anglii a obdržet zpětnou vazbu ze senzorů ve špičkách prstů," uvedla Klára Laušová Kazelle za pořadatele Future Port Prague.

Warwick svým experimentem dokázal, že je možné, aby lidé, kteří přišli o končetiny, ovládali umělé náhrady za pomoci magnetických implantátů. "Vyvinuli jsme se jako lidé, kteří mají mozky a těla na stejném místě, ale s technologií, kterou máme nyní, tomu tak být nemusí. Váš mozek může být na jednom místě a vaše tělo může být kdekoliv, pokud je připojeno do sítě," uvedl Warwick.

Tento odborník na kybernetiku šel ale ve svých výzkumech ještě dál. Chtěl zjistit, zda na tomto základě je možné dosáhnout mezi lidmi určitého stupně telepatie. V další fázi experimentu si proto čip do těla nechala vložit i jeho manželka Irena. Signál mezi nimi byl poté přenášen pomocí internetu. "Testování bylo úspěšné. Warwickovi se tak stali prvními lidmi na světě, mezi kterými došlo k přímé a plně elektronické komunikaci jejich nervových soustav," uvedli pořadatelé. Podle Warwicka byla jeho žena k experimentu zpočátku skeptická, nakonec se z něj stal ale nejdůležitější moment testování. "Zážitek posílání signálů mezi nervovými systémy je velmi intimní. Člověk se tak opravdu dostává do těla další bytosti," uvedl odborník na kybernetiku.

Propojení organismu a stroje je jedním z témat, kterým se bude věnovat letošní ročník festivalu Future Port Prague. Dalšími tématy budou umělá inteligence, kryptoměny a blockchain, energetika budoucnosti, doprava a také etické otázky spojené s rozvojem technologií. Oproti loňsku potrvá festival dva dny. Bude se konat 6. a 7. září v areálu Holešovické tržnice.