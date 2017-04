Praha - V zahradách středočeského zámku Loučeň se 6. července uskuteční akustický koncert slovenské skupiny Elán. Pořadatelé ho pro velký zájem publika přidali v rámci turné koncertů pod širým nebem, o kterém kapela tvrdí, že je posledním. V koncertních halách ale plánuje kapela vystupovat dál, připravuje plány koncertů na rok 2018, kdy oslaví 50 let svého hraní. Muzikanti to dnes řekli v Praze novinářům.

Kapela se zpěvákem Jožo Rážem zahraje na oslavu desetiletého výročí otevření zámku pro veřejnost. Zahraje prý řadu starých a oblíbených písní, ale i nové skladby. Koncert v Loučni je čtvrtým, přidaným ke třem koncertům Open Air Tour 2017. To je prý posledním turné pod širým nebem. "Jsou obrovské klimatické změny," říká kapela na dotaz novinářů, proč je venkovní turné posledním.

V rámci turné Živých nás nedostanú, které kapela loni jela po koncertních a sportovních halách a letos hraje pod širým nebem, se zastaví v červnu v Mikulově a Českých Budějovicích a v září v Plzni. "Mám rád oboje hraní stejně, miluju své publikum. Menší koncerty jsou komornější, vidíme lidem do očí a komunikujeme s nimi, monstrkoncerty jsou velké věci, tam nevidím nic než jen světla a obrovský zvuk, takže s lidmi moc kontakt nemám. Ale když řeknu: plačte, 50.000 lidí pláče, když řeknu: zpívejte, 50.000 lidí zpívá. To je šílené. To je výborné," řekl ČTK frontman kapely Ráž.

Loňské turné po halách vzniklo k připomínce 30 let od vydání patrně nejznámější desky skupiny nazvané Hodina slovenčiny, kapela se zastavila v devíti českých městech. Oslavu půlstoletí svého hraní ještě Ráž nechce specifikovat, řekl jen, že bude velkolepá. Kapela by měla připravit podle něj asi čtyři koncerty na Slovensku a pět v Čechách. Uvažuje prý také o zahraničních hostech.

Skupina Elán vznikla v roce 1968. Vydala čtrnáct studiových alb, za jejichž prodeje získala 25 platinových desek. Koncert Elánu na Letné v roce 2003 navštívilo na 80.000 fanoušků, v roce 2007 vyprodali i slavnou Carnegie Hall v New Yorku.