Galerie města Olomouce připravila výstavu obrazů Jana Kanyzy (na snímku) s názvem Pozdní sběr, která se koná k autorovým 70. narozeninám. Potrvá do konce září. Snímek je z 6. září. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Obrazy inspirované každoročními pobyty v jižní Francii i intimněji laděné kresby jsou instalovány na výstavě herce a výtvarníka Jana Kanyzy nazvané Pozdní sběr, která je ode dneška k vidění v Galerii města Olomouce. Expozice je věnována hercovým sedmdesátinám a tvoří ji výtvarné práce, které Kanyza vytvořil v posledních 13 letech.

Výstava čítá 44 výtvarných děl, z nichž nejstarší pochází z roku 2005. "Jádro témat je v krajině, zejména v Provence," řekl dnes novinářům kurátor výstavy Jiří Hastík. Obrazy podle Kanyzy nezachycují krajinu jako takovou, ale pocit, který v jeho mysli zanechala. "Zajímá mě skutečnost vytvořená malbou, nikoliv namalovaná skutečnost," podotkl Kanyza.

Kanyza v Provence posledních deset let tráví vždy část roku a tamní krajina mu učarovala. Zapůsobila na něj nejen krásami přírody, ale i tamní atmosférou a lidmi, kteří v této části Francie žijí. "Pro mě je to místo, kde jsem zřejmě v minulých životech pobýval. Je to místo, kde je mi dobře," uvedl Kanyza.

Kanyza tvrdí, že pobyt v Provence v jeho mysli vždy zanechá osvobozující dojmy, které pak promítne na plátno. "Cítíme, jak na nás z obrazů sálá hřejivost tohoto kraje, který je znám kromě krajinného půvabu i pobytem umělců světového kalibru," podotkl Hastík. Při malbě některých vystavených obrazů se Kanyza nechal inspirovat i svými vnuky.

Podle Hastíka se Kanyza se stejnou intenzitou jako herectví od raného mládí věnuje i výtvarnému umění. "Jeho dílo již léta patří k výrazným projevům českého umění," řekl Hastík. Zatímco herectví má určité limity, jako je autor, režisér či scéna, tak malířství je podle Kanyzy naprosto svobodná tvůrčí činnost.

S Olomoucí pojí Kanyzu silné osobní vazby, především z období jeho gymnaziálních studií. "Patřil k ročníkům Hejčínského gymnázia, z kterých vzešlo několik mimořádných osobností, například Pavel Dostál, Hana Maciuchová, Richard Pogoda a Petr Novotný," dodal Hastík.