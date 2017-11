Londýn - Evropskou cenu hudební televize MTV za nejlepšího umělce získal kanadský zpěvák Shawn Mendes. Devatenáctiletá hvězda obdržela dnes večer na slavnostním udílení cen v Londýně také ocenění za nejlepší písničku, kterou je There's Nothing Holdin' Me Back.

Mendes v boji o cenu za nejlepšího umělce čelil konkurenci jako Američané Kendrick Lamar, Ariana Grandeová, Miley Cyrusová a Taylor Swiftová a Brit Ed Sheeran.

Nejlepším umělcem v oblasti hip-hopu se stal americký rapper Eminem, který netajil svoje překvapení, protože prý v posledních letech nevydal žádné album. Na slavnostním večeru ale vystoupil s novým singlem Walk on Water.