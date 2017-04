Praha - Manželství pro všechny - tedy také pro gaye a lesby - podporuje nová kampaň s názvem Jsme fér. Dnes ji zahájilo pět organizací, které tvoří Koalici pro manželství. Otevřít chtějí debatu o tom, jestli by tradiční svazek v Česku spolu nemohli uzavírat i dva muži či dvě ženy. Diskutovat chtějí hlavně o férovosti, ne o právech či diskriminaci. Na tiskové konferenci to dnes řekli autoři kampaně.

Do manželství mohou vstupovat homosexuálové třeba v USA, Kanadě, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Argentině, Brazílii či skandinávských státech. V Česku je od července 2006 možné registrované partnerství.

"Pokud se shodneme na tom, že láska je jen jedna, že není ani homosexuální, ani heterosexuální a že do manželství se vstupuje z lásky, pak neexistuje argument, proč bychom měli mít dvě instituce podle toho, koho milujeme," uvedl Czeslaw Walek. Podle něj česká společnost manželství vnímá i přes vysokou rozvodovost jako synonymum lásky, věrnosti a oddanosti. "Pro gaye a lesby je to i otázka důstojnosti. Pokud tu naplňujeme všechny povinnosti, měli bychom mít i šanci, aby společnost naši lásku oceňovala stejně," dodal Walek.

Koalici pro manželství tvoří organizace na ochranu práv leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) a lidských práv. Patří mězi ně Amnesty International, Logos ČR, Mezipatra, Prague Pride a Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD).

Podle Aleše Rumpela bude kampaň "konverzační". Pořadatelé chtějí do debaty vtáhnout veřejnost. Diskutovat chtějí o tom, co je a není fér. "Chceme mluvit nikoliv o právech a diskriminaci, ale o hodnotách. Férovost je důležitá hodnota v diskusi o manželství," uvedl Rumpel.

K diskusi je možné využít i web www.jsmefer.cz, který začne fungovat ve středu. V desítce měst se uskuteční promítání a setkání s pořadateli, odborníky a politiky. První akce se koná ve středu večer v Liberci v kině Varšava. V plánu jsou i prvomájové happeningy v Českých Budějovicích a Ostravě. "Všechny otázky jsou legitimní. Spousta lidí nemá ve svém okolí gaye a lesby a jsou závislí jen na tom, co vidí v televizi. Okamžitě začnou zejména politici šířit mýty a strach, že gayové a lesby jsou devianti a šiřitelé chorob, že chtějí sex s dětmi, rušit tradiční rodinu, ohrožovat soudržnost společnosti. Jsme připraveni odpovídat na otázky," podotkl Rumpel.

Podle Adély Horákové by úprava legislativy v Česku mohla být snadná. V občanském zákoníku by se změnilo pár slov - manželství by místo svazku muže a ženy bylo svazkem dvou lidí. Řada politiků úpravy zákonů, které se týkají soužití osob stejného pohlaví, odmítá. Tvrdí, že aktivisté před uzákoněním registrovaného partnerství slíbili, že další změny už nebudou požadovat. "To je, jako by na začátku 20. století ženy dostaly volební právo a zavázaly se, že nebudou chtít nikdy studovat a řídit auto. Svět se vyvíjí. Když odbory v roce 2006 souhlasily s výší minimální mzdy, neznamená to, že budou stejnou chtít i v roce 2017," podotkla Horáková.

Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z loňského června by gayové a lesby měli mít právo uzavírat manželství podle 51 procent Čechů a Češek nad 15 let. Celkem 43 procent dotázaných mělo opačný názor, šest procent lidí nevědělo. V roce 2007 právo na svatbu homosexuálům přiznávalo 36 procent lidí, proti bylo 57 procent.