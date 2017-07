Praha - Dnes, první den letních prázdnin, začíná v Česku platit pro řidiče kamionů rozšířené omezení jízd. Vedle nedělí a svátků, kdy mají odpolední jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy zakázány po celý rok, nesmí na tyto komunikace ani v pátek večer a v sobotu dopoledne. Omezení skončí 31. srpna.

Zákaz platí pro nákladní auta nad 7,5 tuny a nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem v pátek od 17:00 do 21:00 a v sobotu od 07:00 do 13:00. V neděli a o svátcích nesmí na silnice v době od 13:00 do 22:00.

Ačkoli se české silnice o prázdninových víkendech uvolní od nákladní dopravy, musí lidé jedoucí na dovolenou počítat s řadou omezení. Ministerstvo dopravy na červenec a srpen nachystalo množství oprav na dálnicích a silnicích I. třídy. Největší komplikace mohou řidiči čekat na několika úsecích dálnice D1, na dálnici D2 do Bratislavy, na plzeňské D5 či ústecké D8. Vedle toho jsou v plánu opravy silnice I/14 u Vrchlabí, I/38 u Bělé pod Bezdězem nebo I/12 z Prahy do Rostoklat.

"Stavební sezona o prázdninách má největší boom a nejvíce se staví," uvedl k tomu ministr dopravy Dan Ťok. Upozornil, že například na dálnici D1 budou veškeré opravy uskutečněny tak, aby řidiči vždy měli k dispozici dva pruhy v každém směru, byť zúžené. Ministr také věří, že vzhledem k víkendovým omezením jízd kamionů bude na silnicích více prostoru pro lidi jedoucí na prázdniny.