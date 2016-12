Berlín - Radikální hnutí Islámský stát se dnes prostřednictvím své agentury Amak přihlásilo k pondělnímu útoku v Berlíně. Informovala o tom agentura Reuters. IS se obvykle hlásí k odpovědnosti za všechny teroristické činy, které atentátníci na Západě provedou. Německá policie dnes propustila Pákistánce, který byl zadržen jako podezřelý z útoku. Oznámil to podle agentury Reuters úřad spolkového prokurátora, který již během dne uvedl, že zadržený útočníkem zřejmě nebyl.

Radikální hnutí Islámský stát se dnes prostřednictvím své agentury Amak přihlásilo k útoku v Berlíně.

Německá policie dnes propustila Pákistánce, který byl zadržen jako podezřelý z útoku.

Magazín Der Spiegel na svém webu uvedl, že atentátník nejprve tržiště jednou objel a teprve poté najel do davu. S odvoláním na své zdroje dodal, že je možné, že tak chtěl nabrat rychlost.

Polský řidič kamionu, který útočník zneužil k útoku, byl první obětí tohoto odporného násilného činu. Dnes to podle agentury AP prohlásila polská premiérka Beata Szydlová. Ariel Žurawski, vlastník polské dopravní firmy, které kamion patřil, o svém zaměstnanci a zároveň bratranci prohlásil, že je očividné, že řidič s útočníkem bojoval do posledních sil.

Šéf Spolkového kriminálního úřadu (BKA) Holger Münch řekl, že zadržený Pákistánec se již dříve dostal do policejní evidence. Povahu deliktu neupřesnil, uvedl jen, že to nebylo v souvislosti se zbraněmi a ani kvůli možným kontaktům na radikální islámské kruhy. "Nebyl hodnocen jako násilník," řekl Münch.

Německé úřady podle ministra vnitra Thomase de Maiziéra nemají žádné pochybnosti, že pondělní masakr v Berlíně byl útokem.

Německý prezident Joachim Gauck vyzval dnes k zachování soudržnosti svobodné společnosti v Německu. Nenávist toho, kdo zločin spáchal, nesmí vést k nenávisti na druhé straně, nabádal ve svém prohlášení.

Polský řidič kamionu byl ubodán a zastřelen v kabině vozu. Polské televizní stanici TVN24 to dnes řekl Ariel Žurawski, vlastník dopravní firmy, které kamion patřil.

Auto, které mělo být v pondělí odpoledne odstaveno a čekat na dnešní vykládku, nečekaně nastartovalo již v 15:44 SEČ, po chvíli však motor opět zhasl. Další pokus rozjet stroj přišel o více než hodinu později v 16:52 SEČ a motor pracoval do 17:37 SEČ, aniž by se kamion pohnul.

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer dnes vyzval k přehodnocení a změně dosavadní migrační politiky Německa.

Papež František vyzval veřejnost, aby skoncovala s šílenstvím terorismu. Papež to uvedl v soustrastném telegramu, který adresoval berlínskému arcibiskupovi, uvedla agentura ANSA.

Vánoční trhy v Berlíně zůstanou dnes z piety k obětem pondělního útoku zavřené. Všude jinde v Německu ale budou pokračovat, ovšem za zpřísněných bezpečnostních opatření. Informovalo o tom dnes spolkové ministerstvo vnitra.

"Vykonavatelem operace v Berlíně je voják Islámského státu, který jednal v reakci na výzvy k útokům na občany křižácké koalice," uvedlo hnutí v prohlášení zveřejněném agenturou Amak, kterou islamisté ke komunikaci se světem používají. Jméno útočníka ale IS nezveřejnil.

"Právě jsme slyšeli údajné přihlášení k odpovědnosti od takzvaného Islámského státu, který je ve skutečnosti bandou teroristů," řekl ministr vnitra Thomas de Maizière v rozhovoru s ARD. Řekl také, že vyšetřovatelé sledují několik verzí a stop. "Nikdo nepoleví, dokud strůjce či strůjci nebudou dopadeni," dodal. V dřívějším večerním rozhovoru s televizí ZDF uvedl, že motiv činu zůstává neznámý.

O tom, že pondělní atentát, který si vyžádal podle aktuální bilance nejméně 12 mrtvých a 30 vážně zraněných, byl teroristickým činem, německé úřady včetně kancléřky Angely Merkelové předpokládají.

Útočník je podle všeho na útěku. Ministr vnitra Thomas de Maizière ve večerním rozhovoru s televizí ZDF řekl, že policie sleduje několik vyšetřovatelských verzí, motiv činu ale zůstává neznámý.

Policie propustila Pákistánce, zadržen byl jako podezřelý

Pákistánec, která do Německa přišel letos jako uprchlík, při výslechu podíl na činu odmítal. Nejvyšší státní zástupce Peter Frank na odpolední tiskové konferenci připustil, že skutečný pachatel může být stále na útěku.

Frankův úřad večer oznámil, že se muže rozhodl propustit, neboť proti němu nemá dostatek důkazů. Muž byl zadržen krátce po atentátu na základě tipu svědka. Ten řekl, že viděl útočníka utéct od kamionu a že se ho snažil pronásledovat, jeho stopu ale ztratil, poznamenala agentura AP. Popis útočníka odpovídal na zadrženého Pákistánce.

Lhůta pro propuštění Pákistánce by vypršela o půlnoci z dneška na středu. Podle německých zákonů musí prokuratura formálně požádat o uvalení vazby nejpozději do konce dne, který následuje po zadržení.

Šéf Spolkového kriminálního úřadu (BKA) Holger Münch dnes odpoledne řekl, že zadržený Pákistánec se již dříve dostal do policejní evidence. Povahu deliktu neupřesnil, uvedl jen, že to nebylo v souvislosti se zbraněmi a ani kvůli možným kontaktům na radikální islámské kruhy.

Nejméně 12 mrtvých a 48 zraněných si vyžádal v pondělí večer útok kamionem na vánoční trh v centru Berlína. Německé úřady podle ministra vnitra Thomase de Maiziéra nemají žádné pochybnosti, že šlo o útok. Německé úřady zareagovaly zpřísněním bezpečnostních opatření.

"Už nemáme žádné pochyby, že hrozivé události včerejšího (pondělního) večera byly útokem," řekl de Maiziére novinářům na tiskové konferenci v Berlíně po jednání bezpečnostní rady. "Nákladní vůz byl záměrně nasměrován do lidí, kteří chtěli na vánočním trhu strávit klidný a příjemný večer," poznamenal. "Byl to brutální atentát," prohlásil.

Podobně jako předtím kancléřka Angela Merkelová, která vychází z toho, že šlo o teroristický útok, vyzval ministr vnitra spoluobčany, aby neměnili svůj životní styl. "Nenechme si náš život určovat strachem," nechal se slyšet. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že je správné, aby dnes berlínské vánoční trhy zůstaly zavřené. V ostatních městech by podle něj měly pokračovat.

Německý ministr vnitra dále potvrdil, že Polák, jehož tělo našla policie v kabině kamionu, který posloužil jako útočný prostředek, byl podle všeho zastřelen. Vyšetřovatelé ho proto považují za jednu z obětí, nikoli za útočníka.

Die Welt: Berlínská policie je přesvědčená, že podezřelý neútočil

Berlínská policie je podle serveru listu Die Welt přesvědčena, že zadržený podezřelý není skutečným pachatelem útoku na berlínský vánoční trh, který si v pondělí vyžádal 12 mrtvých a desítky zraněných. Občany na twitteru vyzvala k ostražitosti.

"Máme nesprávného muže," řekl listu vysoce postavený policista. "A tím také novou situaci, protože skutečný útočník je ještě ozbrojený, volně se pohybuje a může napáchat další škody," citoval server svůj policejní zdroj.

Berlínská policie to zatím oficiálně nepotvrdila, její šéf Klaus Kandt ale připouští možnost, že zatčený muž neřídil nákladní vůz, kterým byl útok spáchán. "Skutečně není jisté, že byl řidičem," uvedl. Policie nyní mimo jiné zkoumá stopy DNA.

Střelnou zbraň, která usmrtila polského spolujezdce v kamionu, zatím policie nenašla. Podle serveru Spiegel Online nenašla ani stopy po střelném prachu na těle podezřelého, které by ukazovaly na to, že Poláka, kterého policisté našli mrtvého v kabině, zastřelil on.

Policie německého hlavního města dnes na twitteru napsala, že zatčený, kterým je podle všeho pákistánský běženec, vznesená obvinění popírá. "Proto jsme zvláště ostražití. Buďte, prosím, také," napsala berlínská policie.

Podezřelý muž veškerá obvinění popírá, uvedla agentura DPA s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Muži je podle ní 23 let. Při zřejmém útoku nákladním vozem na vánoční trh v centru Berlína zahynulo 12 lidí a desítky dalších jsou zraněny.

Německá policie zasahovala v uprchlické ubytovně na Tempelhofu

Speciální jednotky německé policie podnikly dnes časně ráno razii v hangárech bývalého letiště Tempelhof, kde jsou ubytování uprchlíci. Muž podezřelý z pondělního útoku na vánoční trh v centru Berlína, při němž zemřelo 12 lidí a desítky dalších utrpěly zranění, tam byl prý hlášený. Policie ho už v pondělí zatkla. Při zásahu v hangárech byly vyslechnuty čtyři osoby, ale nikdo nebyl zatčen, uvedl podle agentury DPA mluvčí německého úřadu pro uprchlíky Sascha Langenbach.

Policejní akce začala kolem 03:00 SEČ s nasazením přibližně 250 příslušníků speciální jednotky. Vše proběhlo v klidu a přibližně v 08:00 SEČ byl zásah ukončen. Kde se nyní nacházejí čtyři osoby, které policie vyslýchala, Langenbach nevěděl.

V hangárech Tempelhofu jižně od centra německé metropole bylo na vrcholu uprchlické krize provizorně ubytováno několik tisíc běženců. Jejich počet od té doby výrazně klesl a Tempelhof měl být pro uprchlíky do konce letošního roku uzavřen. Zdejší ubytovna je ale ještě stále potřeba.

DPA s odvoláním na informace z bezpečnostních kruhů napsala, že podezřelý z útoku přišel do Německa nejspíš v únoru jako uprchlík takzvanou balkánskou cestou. Další německá média tvrdí, že bezpečnostní zdroje muže identifikovaly jako Pákistánce Naveda B.

Expert na terorismus veřejnoprávní televize ARD Michael Götschenberg předtím uvedl, že muž se narodil v roce 1993 a do spolkové republiky přišel na konci loňského roku. Podle rozhlasové a televizní stanice RBB byl podezřelý policii znám, ale jen kvůli menším deliktům.

Policisté zřejmého pachatele pondělního útoku zadržela díky odvážnému svědkovi, sdělil zpravodajskému serveru Welt/N24 policejní mluvčí Winfrid Wenzel. Svědek viděl muže vyskočit z kamionu a sledoval ho. Přitom mobilem přes nouzovou linku informoval o jeho pohybu.

Berlínský útočník se prý kamionu zmocnil několik hodin před útokem

Polský řidič kamionu, kterým útočník v pondělí večer najel do vánočního trhu v Berlíně a zabil 12 lidí, byl ubodán a zastřelen v kabině vozu. Polské televizní stanici TVN24 to dnes řekl Ariel Žurawski, vlastník dopravní firmy, které kamion patřil.

Upřesnil, že německé úřady ho požádaly o identifikaci zabitého z fotografie. Mrtvým mužem je podle něj Lukasz Urban. "Obličej měl celý nateklý a zakrvácený. Bylo zcela očividné, že bojoval o život," dodal Žurawski.

Zaměstnanec přepravní firmy Lukasz Wonsik, který analyzoval údaje z GPS vozidla, dříve zpravodajskému webu money.pl řekl, že kamion se kdosi několikrát neúspěšně pokoušel rozjet o několik hodin dříve, než došlo k útoku. V té době už přepravní firma neměla kontakt s řidičem, jehož mrtvolu později nalezla policie v kabině.

Auto, které mělo být v pondělí odpoledne odstaveno a čekat na dnešní vykládku, nečekaně nastartovalo již v 15:44 SEČ, po chvíli však motor opět zhasl. Další pokus rozjet stroj přišel o více než hodinu později v 16:52 SEČ a motor pracoval do 17:37 SEČ, aniž by se kamion pohnul.

"Řidič nepouštěl motor kvůli tomu, aby se v kabině zahřál, k tomu slouží jiné systémy. Vypadá to, jako by se s tím autem někdo zkoušel naučit jezdit. Měl problémy s jeho uvedením do chodu," řekl Wonsik.

K jízdě, při níž podle policie zahynulo nejméně 12 lidí, vyrazil vůz v 19:34 SEČ a na tržiště dorazil kolem 20:00 SEČ.

Že by se sedmatřicetiletý polský řidič jakkoli podílel na akci, která byla podle policejního vyšetřování pravděpodobně teroristickým činem, vedení firmy vylučuje. "Nevíme, co se mu stalo. Je to můj bratranec. Znám ho od dětství. Dám za něj ruku do ohně," řekl televizi TVN24 Žurawski.

Kamion použitý k pondělnímu útoku v Berlíně odjel 16. prosince z Itálie, napsala dnes agentura ANSA s odvoláním na dobře informované italské bezpečnostní zdroje, podle nichž ale mezi Itálií a zločinem v německé metropoli není žádná souvislost. Brennerským průsmykem vozidlo podle těchto zdrojů projel v pátek v 18:00.

Polák v kabině vražedného kamionu byl pravděpodobně zastřelen

Polský spolujezdec zřejmého pachatele pondělního útoku v Berlíně, který si vyžádal nejméně 12 mrtvých, byl pravděpodobně zastřelen. Byl tedy obětí, nikoli pachatelem. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na dnešní informace ministerstva vnitra spolkové země Braniborska.

Polák podle dosavadních poznatků kamion řídil, než se vozidla zmocnil pravděpodobný útočník, který s ním pak v pondělí večer najel do vánočního trhu v německé metropoli. Polský řidič byl tudíž obětí, nikoli pachatelem, uvedl podle DPA braniborský ministr Karl-Heinz Schröter při dnešní telekonferenci ministrů vnitra spolkových zemí.

Zda se jednalo o únos, zatím není jasné. Zdroje německých bezpečnostních služeb se k této otázce zatím nechtějí vyjadřovat.

Nejvyšší státní zástupce SRN mluví o teroristickém pozadí činu

Německý nejvyšší státní zástupce Peter Frank vychází z toho, že berlínský útok má teroristické pozadí. Frank to dnes řekl na tiskové konferenci v Berlíně. K činu, který si v pondělí na vánočním trhu vyžádal 12 obětí, se podle něj zatím nikdo nepřihlásil a není ani jasné, jestli ho má na svědomí jeden, nebo více pachatelů.

Frank uvedl, že způsob činu odpovídá například útoku z Nice z letošního léta i výzvám teroristických organizací. Z cíle a formy útoku je podle něj možné usuzovat na islamistický motiv, zcela jisté to ale není. Vyšetřovat je proto třeba i další možnosti.

Také Frank připustil, že zatčený podezřelý Pákistánec nemusí být pachatelem útoku. O tom, jestli podá žádost o uvalení vazby, zatím Frank nerozhodl. Podle šéfa berlínské policie Klause Kandta je možné, že se skutečný pachatel ještě volně pohybuje v oblasti Berlína.

Šéf Spolkového kriminálního úřadu (BKA) Holger Münch řekl, že zadržený Pákistánec se již dříve dostal do policejní evidence. Povahu deliktu neupřesnil, uvedl jen, že to nebylo v souvislosti se zbraněmi a ani kvůli možným kontaktům na radikální islámské kruhy. "Nebyl hodnocen jako násilník," řekl Münch.

Nejvyšší státní zástupce dnes hovořil o 30 těžce zraněných. Tomu v podstatě odpovídají i aktuální čísla berlínských hasičů, podle nichž zůstává v nemocnicích 15 lidí, kteří jsou v ohrožení života. Těžké zranění utrpělo i dalších 14 osob.

Šéf Spolkového kriminálního úřadu (BKA) Holger Münch vyjádřil přesvědčení, že útokem se nezměnila bezpečnostní situace v Německu. Už před ním totiž úřady před podobnou možností varovaly. Nyní se podle něj varování naplnilo.

Münch také uvedl, že šest dosud identifikovaných obětí útoku kamionem jsou Němci. Sedmou je polský řidič nákladního vozu, který byl podle všeho zastřelen.

Vánoční trhy v Berlíně budou dnes zavřené, v zemi ale pokračují

Vánoční trhy v Berlíně zůstanou dnes z piety k obětem pondělního útoku zavřené. Všude jinde v Německu ale budou pokračovat, ovšem za zpřísněných bezpečnostních opatření. Informovalo o tom dnes spolkové ministerstvo vnitra.

"Bez ohledu na to, co se budeme dozvídat o motivech pachatelů a pozadí jejich činů, nesmíme si nechat a nenecháme si vzít naši svobodu," uvedl ministr Thomas de Maiziére v prohlášení vydaném po poradě šéfů resortů vnitra spolkových zemí.

Kvůli pondělnímu útoku kamionem v německé metropoli, který si vyžádal 12 mrtvých, nebude v Berlíně zrušena velká silvestrovská oslava u Braniborské brány. Podle agentury DPA to dnes sdělili organizátoři této největší akce v Německu u příležitosti vítání příchodu nového roku.

S žádným odřeknutím se nepočítá, sdělila mluvčí pořadatelské organizace KIT Group. Na to, zda bude kvůli pondělní krvavé události nutné učinit nějaké závěry, "se v klidu podíváme v příštích dnech", dodala. Zatím je podle ní ještě brzy říci cokoli konkrétního.

Gauck vyzval k zachování soudržnosti a odmítnutí nenávisti

Německý prezident Joachim Gauck vyzval dnes v souvislosti s pondělním útokem v Berlíně k zachování soudržnosti svobodné společnosti v Německu. Nenávist toho, kdo tento zločin spáchal, nesmí vést k nenávisti na druhé straně, nabádal ve svém prohlášení.

"Nenávist pachatelů nepovede k naší nenávisti. Nerozdělí nás," řekl Gauck. "Naše soudržnost nezeslábne. Bude silnější, když budeme napadeni," dodal.

"Ale víme, že tento útok byl stejně jako ty předchozí namířen proti nám všem. Mířil do našeho středu, na náš způsob života," uvedl dále prezident. "Jsme teď otřeseni, ale tyto skutky neotřesou naším přesvědčením. Stojíme na pevném základě a stojíme společně - v Německu, v Evropě a všude tam, kde lidé žijí a kde chtějí žít svobodně," zdůraznil.

Papeže Františka útok hluboce znepokojil

Papež František v dnešní reakci na pondělní útok na berlínském vánočním trhu vyzval veřejnost, aby skoncovala s šílenstvím terorismu. Papež to uvedl v soustrastném telegramu, který adresoval berlínskému arcibiskupovi, uvedla agentura ANSA.

"Papež František se připojuje ke všem lidem dobré vůle, kteří pracují na tom, aby vražedné šílenství terorismu nemělo v našem světě žádné místo," citovala ANSA z0 telegramu, který Vatikán zaslal prostřednictvím šéfa vatikánské diplomacie kardinála Pietra Parolina.

Papež rovněž uvedl, že ho čin hluboce znepokojil a že se modlí za oběti "hrozivého aktu násilí". Útok, který měl podle německých vyšetřovatelů zřejmě teroristické pozadí, si vyžádal 12 obětí.