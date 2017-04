Praha - Už v šesti letech předpovídali tenistce Markétě Vondroušové, že může být budoucí Martinou Navrátilovou. A sedmnáctiletá hráčka zatím roli talentu naplňuje. Před třinácti dny získala první titul na WTA Tour, o víkendu si zahrála premiérově Fed Cup a v žebříčku má na dohled světovou stovku.

Dnes dorazila po dni odpočinku na Štvanici. U kurtu se bavila se svým superkoučem Jiřím Hřebcem a pak si na tiskové konferenci vyslechla názor, že by jednou mohla být novou Navrátilovou. "K tomu mám ještě docela daleko," usmála se Vondroušová srovnání s bývalou světovou jedničkou a osmnáctinásobnou grandslamovou vítězkou.

Tenisově vyrůstá v pražském klubu I. ČLTK, kam přešla z rodného Sokolova v rámci akce "Baby tenis". Hned také trenéry svým projevem zaujala. "Připadala mi naprosto výjimečná," vzpomínal bývalý hráč a současný trenér Pavel Huťka. Tehdy hned běžel za šéfem klubu Vladislavem Šavrdou s vizionářským oznámením. "Říkal jsem mu, že jsem asi viděl novou Martinu Navrátilovu, a ono se to pomalu plní."

Vondroušová hraje levou rukou jako legendární Navrátilová a slova o velkém talentu skutečně potvrzuje. Byla juniorskou světovou jedničkou a letos hraje skvěle. Před Bielem vyhrála dva turnaje na okruhu ITF a v minulém týdnu debutovala ve Fed Cupu.

"Řekla bych, že jsem teďka hrála dobrý tenis, a kdyby to takhle šlo dál, tak by to bylo super," řekla Vondroušová. V žebříčku už se posunula na 114. místo světa a ke svému vzestupu v posledních týdnech dodala: "Všechno je strašně rychlý."

Letos už vyhrála 41 zápasů a jen pětkrát prohrála. Vrátila se tak úspěšně po loňských lapáliích s loktem. Ten léčila osm měsíců a dlouho nevěděla, v čem je problém. "Chodila jsem od doktora k doktoru a nikdo nevěděl, co s tím je. Dělala jsem kondici, ale nemohla hrát, což bylo na hlavu," vzpomínala.

Diagnózu neví dodnes, ale podle všeho měla tzv. oštěpařský loket. Údajně jí hrozila operace. "Markéta se s rodinou rozhodli, že pod nůž ne a bude se léčit konzervativně," prozradil Šavrda. Bolest postupně ustoupila a nyní hraje bez omezení.

Trenér Zdeněk Kubík, který vede Vondroušovou společně s Hřebcem a jezdí s hráčkou po turnajích, si myslí, že pauza mladé hráčce prospěla. "Vnitřně poznala, že jí tenis chybí, a získala vůli po vítězství. Chyběl jí a byla to motivace, aby začala zase hrát," řekl Kubík. "A taky dospěla, je o rok starší, což je hodně znát," doplnil.

Po návratu z Fed Cupu v USA, kde získala jeden bod, ale k výhře to nestačilo, strávila alespoň den doma. Odpočívala a nic nedělala. "Máma udělala na přivítanou vdolky a jinak jsem ležela. To byl ideální relax," řekla Vondroušová.

Nicnedělání ale rychle skončí. Už v pondělí se ukáže českým fanouškům na turnaji WTA Tour ve Stromovce. Do hlavní soutěže dostala divokou kartu. "Chci hrát jako v Bielu, jen nevím, jestli to půjde takhle dobře," připustila obavy, zejména pak z chladného počasí. "Lidi se na mě přijdou podívat, tak snad předvedu dobrý tenis," řekla.

Na dvorec půjde vždy s tím, že porazit se dá každý. To považuje za nejdůležitější zjištění posledních týdnů. "Okolo třicítky to je hratelné," řekla.