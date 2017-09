Praha - Ministerstvo zemědělství by chtělo zlikvidovat celou populaci divokých prasat v ohnisku afrického moru prasat na Zlínsku do příchodu zimy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Poté začínají prasata migrovat, což by mohlo znamenat rozšíření nemoci. Ta sice není pro člověka nebezpečná, v případě rozšíření do chovu prasat by to ale znamenalo jejich vybíjení.

Úřad chce proto do dvou týdnů představit strategii, jak se potenciálně nakažených divočáků zbavit. "Je třeba říct, že prasata mají tendenci s příchodem zimy migrovat. Předtím, než k tomu dojde, chceme tuto populaci odlovit," uvedl Jurečka.

V oblasti nadále zůstane 115 hektarů zemědělských plodin, které se podle nařízení Státní veterinární správy nesmí do konce roku posekat. Podle Jurečky je totiž klíčové, aby porosty kukuřice zůstaly na polích co nejdéle a prasata v nich mohla být schovaná, a neměla tak potřebu region opustit. V těchto plodinách je odlov stále zakázán.

Veterináři od pondělka povolili odstřel divočáků v ohnisku nákazy, kde to bylo dříve zakázané. Za každé ulovené divoké prase v takzvané červené zóně bude myslivcům náležet zástřelné ve výši 4000 korun. Odstřel divokých prasat budou zajišťovat pouze vybraní a proškolení lovci z mysliveckých sdružení a honebních společenství. V každé honitbě mohou v průběhu 24 hodin lovit pouze tři lidé, myslivečtí hospodáři musejí lov koordinovat se svými kolegy ze sousedních honiteb. Mezi jednotlivými lovy je třeba dodržovat minimálně jednodenní přestávku, aby se populace divočáků zklidnila.

V ohnisku nákazy budou moci myslivci střílet pouze dospělé kusy. Všichni ulovení divočáci budou vyšetřeni na africký mor prasat a poté skončí v kafilerii.

Myslivci v červené zóně mají k dispozici i osm odchytových klecí. V nejbližší době se do nich pokusí začít odchytávat divoká prasata, a snižovat tak i tímto způsobem populaci černé zvěře.

Do lesů, polí a na polní cesty v ohnisku nákazy, které lemují pachové a elektrické ohradníky, má veřejnost stále zakázaný vstup. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Dosud veterináři nemoc prokázali téměř u 100 uhynulých divokých prasat. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.