Praha - Počet výrobců biopotravin letos do konce srpna vzrostl o šest procent na 645 výrobců. Ekologických zemědělců přibylo 141 na současných 4412. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci řekl, že požádal všechny hejtmany, aby zvážili podporu zařazování biopotravin a regionálních potravin na jídelníčky kraji zřizovaných škol a školek. Oslovil i ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny se žádostí, aby využívaly biostravu v nemocnicích.

Biopotraviny nejsou podle Jurečky paušálně dražší než konvenční jídlo. Lidé podle ministra nakupují automobily nebo oblečení podle kvality, stejně tak by měli postupovat při výběru potravin. U biovýrobků je pak podle něj i velká přidaná hodnota v ochraně zemědělské půdy.

Spotřeba biopotravin v ČR předloni vzrostla o 11,4 procenta, lidé za ně utratili 2,25 miliardy korun. Průměrně tak šlo o 213 korun na osobu, což byla nejvyšší hodnota od roku 2007. Obrat včetně vývozu činil tehdy 3,73 miliardy korun. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin tak vzrostl na 0,87 procenta, o rok dříve to bylo 0,72 procenta.

Stát letos poprvé vypsal podpořil propagaci biopotravin, Státní zemědělský intervenční fond ni vypsal tendr za 30 milionů korun. Manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková doufá, že nepůjde o pouze jednoletý pokus. Jurečka podle svých slov nechce, aby šlo o "výkřik do tmy". "Ale nevím, jestli budoucí vedení ministerstva bude mít podporu biozemědělství a bioprodukce mezi svými prioritami," dodal.

Vláda předloni odsouhlasila plán rozvoje ekologického zemědělství do roku 2020. Počítá s tím, že by podíl biopotravin na celkové spotřebě měl do konce roku 2020 činit tři procenta. Tento podíl měla přitom ČR podle plánu schváleného v roce 2010 dosáhnout již předloni. Podle ekologů je nový plán málo ambiciózní, hlavně ve zvyšování podílu půdy, na které se hospodaří v ekologickém režimu. Ta v ČR v loni zabírala 12 procent z celkového půdního fondu, předloni šlo o 11,8 procenta.

Biopotravinou roku se staly sterilizované patizony z Turnovska

Českou biopotravinou roku se staly sterilizované patizony z Turnovska od pěstitele a zpracovatele Jana Vericha. V kategorii mléčných výrobků zvítězil přírodní zrající Sýr Svaté Barbory od středočeské společnosti Bio Vavřinec a Kosař. Mezi potravinami pro gastronomii a pochutinami zvítězil bylinný čaj od firmy Sonnentor, nejlepším biovínem je pak slámové víno od firmy Víno Marcinčák. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla manažerka PRO-BIOSvazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková. Přihlášených produktů bylo letos 80, o deset méně než loni.

"Je to obrovskou vytížeností farem," komentovala úbytek přihlášených produktů Urbánková. Podle ní není problém pro zpracovatele nalézt si zákazníky, spíše se obávají, že již nebudou schopni uspokojit poptávku. Problémem pro jednotlivé zpracovatele je i doba vyhlášení soutěže. "Když to uděláme v srpnu, je to nevhodný termín pro seče, když to uděláme v lednu, není to pro ty, kteří dojí ovce a kozy, protože v té době nikdo nedojí. Vždycky je pro některé zemědělce nevhodný termín," dodala manažerka.

Biopotravina roku podle jeho pěstitele spojuje tradiční s netradičním. "Chuť našich patizonů je velmi podobná chuti sterilovaných okurek, patizony jsou pouze jemnější a křehčí. Největší vliv na konečnou chuť má pochopitelně nálev, který se v naší rodině používá již čtvrtou generaci," uvedl Verich. Loni v soutěži zvítězila paštika z přeštíka z Biofarmy Sasov.

