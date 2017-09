Štrasburk/Brusel - Optimistické vyznění očekávají diplomaté, informovaní činitelé i pozorovatelé od středečního projevu o stavu Evropské unie, se kterým před poslance europarlamentu předstoupí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Na textu Juncker podle zdrojů ze sídla komise ještě stále pracuje a vystoupení by mělo do značné míry být jeho osobní představou o budoucnosti evropské integrace. Kromě jiného by v něm ale mohl zmínit i problém dvojí kvality potravin, na který v posledních měsících poukazuje i Česká republika a Slovensko.

"Evropa plující s větrem v zádech, Evropa, která plní své sliby, a Evropa, která chrání," podobnými slovy popisují lidé obeznámení s přípravou Junckerova projevu tón, který chce předseda Evropské komise ve středu před europoslanci zvolit.

Juncker podle nich své vystoupení pokládá za zásadní, kromě jiného také proto, že půjde o poslední podobný projev v "normálním" provozním roce komise. Příští rok touto dobou už totiž bude zbývat jen pár měsíců do voleb do Evropského parlamentu a unie se bude chystat na volební kampaň.

"Chci být pozitivní, ale ne naivní," nechal se Juncker nedávno slyšet před diplomaty členských zemí bloku. O tom, co řekne, diskutoval v minulých týdnech nejen se členy svého týmu, ale také s vládami členských zemí, zástupci parlamentů, obchodními svazy či odboráři.

Po loňském roce, kdy byla EU v šoku z britského rozhodnutí odejít, nyní představitelé Evropské komise připomínají především panující pozitivní atmosféru. Brexit nepochybně zmíněn bude, Juncker však z rozhovorů s Londýnem nehodlá dělat centrální bod svého vystoupení. Například místopředseda komise Maroš Šefčovič v pondělí v rozhovoru s novináři připomínal raději růst evropského hospodářství nebo mimořádně vysokou zaměstnanost. "V klíčových volbách zvítězili představitelé, kteří chtějí prohlubovat evropskou spolupráci. Evropané si více uvědomují výhody evropské spolupráce," upozornil Šefčovič a dodal, že v unii nyní panují velká očekávání především ohledně nového "francouzsko-německého motoru".

Právě francouzský prezident Emmanuel Macron patří k těm, kdo nyní hlasitě hovoří o prohlubování spolupráce především v rámci eurozóny, například její větší institucionalizací, třeba zřízením postu "ministra financí eurozóny", a větším demokratickým dohledem právě v rámci europarlamentu.

To bude podle informovaných hlasů jedním z klíčových témat Junckerova středečního projevu, ačkoliv se šéf komise zřejmě zdrží návrhů, které by znamenaly změny základních unijních smluv. Zmínit by se ale mohl například o plánu na změnu stávajícího Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) v budoucí Evropský měnový fond s širšími možnostmi.

Dalším tématem s výraznou francouzskou podporou, které nejspíš Juncker ve své řeči vzpomene, bude posílení takzvaného evropského sociálního pilíře a potřeba například větší koordinace sociálních systémů zemí bloku.

Podle Sophie Russackové z bruselského Střediska pro výzkum evropské politiky (CEPS) bude cílem projevu snaha opět oživit debatu o budoucnosti unie a pobídnout premiéry a předsedy vlád členských zemí, aby se věci věnovali na svém prosincovém summitu. "Junckerovou prioritou je zanechat dědictví, které se dotýká základních politických otázek, a které bude formovat další cestu unie. Proto se soustředí na svou vizi budoucnosti evropského projektu spíše než na výčet konkrétních návrhů," řekla ČTK Russacková. "Čekám projev plný vizí," dodala.

V březnu komise přišla s pěti scénáři budoucnosti EU, Junckerův proslov tak podle politoložky nejspíš bude shrnutím a uzavřením tohoto procesu a jakýmsi jeho osobním manifestem.

Podle informovaných představitelů šéf komise zdůrazní význam vlády práva v EU, neměl by však v této souvislosti jmenovat žádný konkrétní členský stát. Komise je ve vleklém sporu s Polskem ohledně tamní reformy soudního systému, s Maďarskem kvůli několika sporným zákonům a s dalšími zeměmi střední Evropy kvůli jejich odmítání podílet se na programu přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka.

Možná přímo nevysloveným, přesto však citelným cílem Junckerova projevu má být naopak snaha překonat toto objevující se rozdělení mezi východní a západní částí unie. Několik zdrojů tak například potvrdilo, že šéf komise plánuje ve svém proslovu zmínit problém dvojí kvality potravin, což je téma, které dlouhodobě v Bruselu zmiňuje Česká republika a na které nedávno Junckera osobně upozornil také slovenský premiér Robert Fico.

Pokud bude připomenuta migrační problematika, stane se tak nejspíš v souvislosti s děním ve Středozemním moři a snahou spolupracovat při řešení této problematiky s Afrikou a dalšími zeměmi původu a tranzitu migrantů.

Juncker nejspíš v projevu nevynechá ani širokou oblast mezinárodního obchodu a moderních obchodních smluv, kde komise cítí pro Evropu příležitost stát se kvůli nynějšímu postoji USA tahounem světového dění.

Naposledy bude moci Juncker jako šéf týmu komisařů prezentovat europoslancům také plán práce komise pro příští rok, který bude podrobně zveřejněn o několik dní později. Kromě už zmíněného obchodu zřejmě nevynechá snahu zlepšit a zmodernizovat evropské hospodářství, včetně potřeby vrátit do zemí unie moderní průmyslovou výrobu a posílit příslušné obranné mechanismy, či potřebu užší spolupráce v obranné a bezpečnostní oblasti.