Štrasburk - Evropská komise přijde do konce měsíce s návrhy, jak zesílit vracení těch, kdo nemají v Evropské unii právo na azyl, uvedl dnes v Evropském parlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Zdůraznil ale zároveň, že Evropa není a nestane se pevností, zůstane naopak kontinentem solidarity, kde najdou útočiště ti, kdo jej skutečně potřebují. Ti, kdo na takový nárok nemají, se podle něj musí vrátit do svých zemí. Juncker se dále vyslovil pro rychlé zapojení Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru volného pohybu.

Předseda komise ve svém obsáhlém projevu o stavu Evropské unie kromě jiného zdůraznil, že je třeba rychle zlepšit podmínky uprchlíků ve střediscích v Libyi. Je to podle něj kolektivní odpovědností Evropy, a komise hodlá v této věci úzce spolupracovat s OSN.

Rumunsko a Bulharsko podle Junckera patří rychle do schengenu

Juncker se dále vyslovil pro rychlé zapojení Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru volného pohybu. Pomohlo by to podle něj zlepšení ochrany vnější hranice Evropské unie.

Plné členství v evropském prostoru bez vnitřních hranic si podle jeho názoru zaslouží také Chorvatsko ve chvíli, kdy splní všechny potřebné podmínky.

Podle Junckera se v dohledné době nestane členem Evropské unie Turecko. Prioritou pro vstup do EU je totiž právní stát, řekl Juncker. Dodal také, že Ankara se už dlouho vzdaluje Evropě, a to mílovými kroky.