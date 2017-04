Londýn - Británie by se pravděpodobně připojila k dalším vojenským akcím proti Sýrii, pokud by ji o to Spojené státy požádaly. Uvedl to dnes britský ministr zahraničí Boris Johnson. Spojené státy v reakci na chemický útok na město Chán Šajchún vypálily začátkem dubna rakety na leteckou základnu režimu prezidenta Bašára Asada na západě Sýrie.

Pokud by Spojené státy o pomoc Británii požádaly, "bylo by velmi těžké říci ne," uvedl Johnson. Asad totiž podle šéfa britské diplomacie "rozpoutal vraždění svých vlastních občanů zbraněmi, které byly zakázány před téměř sto lety".

Britští zákonodárci v roce 2013 odmítli žádost premiéra Davida Camerona, aby se Spojené království zapojilo do náletů na Sýrii v reakci na tehdejší chemické útoky damašského režimu na civilisty. Británie je součástí mezinárodní koalice, která bojuje proti organizaci Islámský stát (IS), akce proti Asadovu režimu ale nepodniká.

Schválení vojenské operace proti režimu v Damašku by bylo v současné době složité, neboť vzhledem k předčasným volbám, které se uskuteční 8. června, bude už příští týden britský parlament rozpuštěn. Schválení vojenské akce parlamentem je v Británii zvykem, zákon ale vládě neukládá vyžádat si souhlas sněmovny.

Prezident Donald Trump nařídil na začátku dubna raketový útok na leteckou základnu Šajrát nedaleko Homsu. Důvodem byl útok na město Chán Šajchún, který si vyžádal přes 80 obětí na životech a stovky zraněných. Použitou chemickou látkou byl zřejmě sarin. Podle Západu útočila letadla syrského režimu, Rusko tvrdí, že plyn unikl ze skladu zbraní povstalců. Damašek zodpovědnost za útok odmítá.

Podle agentury AP se zdá, že Johnsonovo prohlášení spíše než do USA mířilo směrem k britským voličům. Vláda chce před volbami ukázat, že Konzervativní strana zastává tvrdé postoje v otázce obrany a bezpečnosti, uvedla AP. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn je odpůrcem jakékoli britské intervence v syrském konfliktu.