Soul - Soul kvůli schůzce jihokorejského prezidenta Mun Če-ina a severokorejského vůdce Kim Čong-una nezruší sankce, které uplatňuje vůči KLDR v souvislosti se severokorejskými raketovými a jadernými zbrojními programy. Podle agentury Reuters to dnes uvedl jihokorejský prezident. Zároveň varoval před předčasným optimismem ohledně vstřícných gest Pchjongjangu.

Severní a Jižní Korea se tento týden dohodly, že koncem dubna po více než deseti letech uspořádají v mírové vesnici Pchanmundžom v hraničním demilitarizovaném pásmu vrcholnou schůzku.

KLDR také sdělila, že je připravena jednat se Spojenými státy o denuklearizaci a normalizaci vztahů. V případě, že budou jednání mezi Severní Koreou a USA zahájena, je ochotna dodržovat moratorium na jaderné a raketové testy.

Jihokorejský prezident Mun Če-in dnes prohlásil, že je "příliš brzy na to, abychom byli optimističtí" ohledně návrhu Severní Koreje jednat s USA o denuklearizaci. "Jsme teprve na startovní čáře," řekl Mun.

Jihokorejský prezident rovněž popřel obvinění od jedné z menších opozičních stran, že Soul nabídl Pchjongjangu jisté výhody, aby přiměl KLDR zasednout k jednacímu stolu. "Se Severem nebyla uzavřena žádná tajná dohoda," uvedl Mun. "Sever od nás nedostane žádné dárky," dodal.

Mun Če-in zdůraznil, že Jižní Korea nadále musí úzce spolupracovat se Spojenými státy. "Domnívám se, že rozhovory o denuklearizaci budou možné, jen pokud Jižní Korea a Spojené státy budou zaujímat stejné pozice. Mezikorejské rozhovory nebudou k dosažení míru stačit," řekl.

Také další světoví vůdci reagovali na oznámení o chystané vrcholné schůzce s opatrností, vzhledem ke zkušenostem z minulosti. Severní a Jižní Korea, USA, Japonsko, Čína a Rusko vedly v minulosti šestistranná jednání o ukončení severokorejského jaderného programu, během nichž Pchjongjang slíbil, že se vzdá svého nukleárního programu. V letech 2006 a 2009 ale KLDR uskutečnila jaderné zkoušky a v roce 2009 od rozhovorů jednostranně odstoupila. V testech atomových zbraní následně pokračovala i v dalších letech.

Nový mezikorejský summit, třetí v historii, dojednala tento týden jihokorejská delegace vedená bezpečnostním poradcem jihokorejského prezidenta Čchong Ui-jongem během návštěvy v KLDR. Jihokorejští představitelé, včetně Čchonga, podle agentury Reuters odcestují ve čtvrtek do USA, kde předají americkým činitelům vzkaz od severokorejského diktátora Kim Čong-una. Po návratu z USA pak Čchong Ui-jong navštíví také Čínu a Rusko, zatímco šéf jihokorejské rozvědky So Hun, který se rovněž účastnil jednání v KLDR, pojede předat informace o rozhovorech do Japonska.