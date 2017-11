Praha - Herečka Jiřina Bohdalová v pražském Paláci knih Luxor pokřtila knihu Petra Macka o režisérovi Václavu Vorlíčkovi s názvem Pane, vy jste režisér!. Čerstvý držitel ceny prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary za umělecký přínos české kinematografii Vorlíček v ní rekapituluje svůj život i kariéru. Tvůrce filmových hitů Pane, vy jste vdova, Dívka na koštěti, Tři oříšky pro Popelku, Jak utopit dr. Mráčka či seriálů Arabela nebo Létající Čestmír v publikaci vzpomíná na herecké hvězdy, které jeho snímky prošly, i peripetie spojené s jejich natáčením.

"On je (Vorlíček) z té staré doby, z té mé doby, takže byl vždycky poctivý, připravený, věděl, co na herci chtít a když to udělal, tak věděl, jestli to bylo dobré nebo špatné. A hlavně tomu dával správný čas a ne rychle, rychle, rychle - to je špatné, špatné, špatné," řekla ČTK Bohdalová.

Voríček podle svých vzpomínek natočil okolo třiceti celovečerních filmů. "Kdybych k tomu připočetl metráž televizních seriálů, řekl bych, že by se ten počet zdvojnásobil. Neříkám to, abych se chlubil, je to jen konstatování," píše v doslovu knihy sedmaosmdesátiletý Vorlíček.

Režisér v knize vzpomíná na herce s nimiž spolupracoval, mezi kterými byli vedle Bohdalové Jiří Sovák, Vladimír Menšík, Iva Janžurová a mnozí další. Ve vzpomínkách se nevyhýbá ani svým neúspěchům, mezi které patří film Saxána a Lexikon kouzel z roku 2010, který je v žebříčku csfd.cz nejhůře hodnocenou českou pohádkou. Její předchůdce Dívka na koštěti přitom podle filmových odborníků patří k těm nejlepším pohádkám vůbec. "Obecně ani druhá Saxana nedopadla podle mých představ. Když už jsme měli možnost umělých figurek, měli jsme s tím víc pracovat. A hlavně mi ve scénáři chybí víc fórů, humor. Herci byli dobří, ale neměli moc co hrát, příběh byl chudý," konstatoval.

Vorlíček vystudoval režii na FAMU a debutoval snímkem Případ Lupínek (1960), určeným dětskému publiku. Převážně dětem byla určena i řada jeho dalších filmů. Kromě klasických pohádek ale točil i pohádky moderní a fantastické příběhy ze současnosti. Ve svých filmech rád uplatňuje fantastické prvky, specifický humor crazy komedie či motivy sci-fi. Scenáristicky se na většině jeho děl podílel Miloš Macourek a k jejich široké oblíbenosti značně přispěli také populární komediální herci.

Autor knihy Petr Macek je novinář, spisovatel a scenárista. S Janžurovou sepsal knihu vzpomínek Včera, dnes a zítra, Heleně Vondráčkové věnoval biografii Každá trampota má svou mez.