Praha - Nový ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák chce klást důraz zejména na rozvoj vztahů se sousedy a s Evropskou unií. Právě v této oblasti očekává letos intenzivní vývoj, protože se EU musí vypořádat s otázkami migrace i své budoucnosti po odchodu Británie. Do vývoje zasáhnou také podzimní parlamentní volby v Německu a Jindrák věří, že i jeho kontakty jako někdejšího dlouholetého velvyslance v Berlíně mu mohou při řešení situace pomoci.

Jindrák se v diplomacii věnoval zejména středoevropskému regionu a i z toho důvodu se chce na Hradě soustředit na tuto oblast. Už před svým nástupem do čela zahraničního odboru se na tom dohodl s prezidentem Milošem Zemanem. "Shodli jsme se, že bych se měl věnovat spolupráci se sousedy, evropské spolupráci," řekl dnes ČTK. Podílel se i na přípravě návštěvy rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena v Praze, kterou tento týden Hrad oznámil a která by se měla uskutečnit během jara.

Vývoj v Evropské unii bude podle Jindráka v nadcházejících měsících z diplomatického pohledu náročný. "Čekají nás těžká témata v otázce Evropské unie - brexit, obranná politika, migrace," řekl. Pokud by navíc v podzimních německých volbách zvítězil kandidát sociálních demokratů Martin Schulz, lze podle Jindráka čekat, že bude tlačit na rychlejší řešení všech evropských témat.

Vzhledem k tomu, že měsíc po německých volbách se uskuteční i ty české, bude podle Jindráka pro Česko složitější na vývoj reagovat. I kvůli tomu by mohl větší úlohu hrát zahraniční odbor Hradu, který by mohl jednání s Německem a dalšími evropskými partnery koordinovat.

Jindrák by v takovém případě mohl využít své kontakty, které v Německu získal. Připomněl, že mezi ně patří i nový prezident Frank-Walter Steinmeier. "Troufám si říct, že jsme přátelé s prezidentem Steinmeierem už od doby, kdy byl poprvé ministrem zahraničí," řekl.

Osobních kontaktů chce ale Jindrák využívat i ve vztahu k dalším zemím, v nichž v minulosti působil. V letech 1998 až 2001 byl velvyslancem v Maďarsku. Od roku 2004 zastával místo českého ambasadora ve Vídni a následně v Berlíně. Velvyslanectví v Německu vedl osm let a stal se tak nejdéle sloužícím českým ambasadorem v Německu.

Jindrák ve funkci ředitele hradního zahraničního odboru nahradil Hynka Kmoníčka, který se stal velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček bude i v novém úřadě radit Zemanovi v zahraničněpolitických otázkách, podle Jindráka by to mělo být zejména v otázkách Blízkého východu a Spojených států. "Samozřejmě to budeme spolu koordinovat," řekl o své spolupráci s Kmoníčkem.