Brno - Jihomoravské hnutí ANO podporuje výstavbu hlavního nádraží v Brně v odsunuté poloze u řeky, řekl dnes novinářům člen krajského předsednictva Jan Nečas (ANO). V současnosti se rozhoduje, zda bude nádraží v centru pod Petrovem, nebo se posune o necelý kilometr k řece. Podle Nečase je odsunutá poloha vhodnější i ekonomicky výhodnější. Stavba u řeky vyjde podle něj na více než 30 miliard a může začít v roce 2020, pod Petrovem by to bylo podle Nečase o 20 miliard dražší a začalo by se až v roce 2026. ANO se zatím k poloze nádraží nevyjadřovalo.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nedávno zveřejnila studii proveditelnosti, podle které lze stavět nádraží v obou polohách. Z ní také vyplývá, že stavba odsunutého nádraží by nestála více než 30 miliard, ale 42 až 45 miliard a nádraží pod Petrovem by nebylo o 20 miliard dražší, ale podle zvoleného řešení by stálo 42 až 57 miliard, cena by tedy mohla být i srovnatelná. Brno, Jihomoravský kraj, stát a SŽDC mají zhruba čtvrt roku na to, aby varianty posoudily a v březnu by o konečné z nich mohla rozhodnout vláda. Na investici se bude podílet stát, bude chtít získat peníze z Evropské unie.

Hnutí ANO je v Brně i na kraji v koalici, má primátora Petra Vokřála i hejtmana Bohumila Šimka. Do zveřejnění výsledků studie se nechtělo vyjadřovat, zda je pro nádraží v centru, nebo v odsunuté poloze. Nyní se na odsunuté variantě shodlo krajské předsednictvo se zástupci všech okresů.

"Varianta odsunutého nádraží je podle našeho názoru nejvhodnější, protože je zakotvená v územním plánu Brna, má dokumentaci pro územní rozhodnutí, rozpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, zaručuje zapojení vysokorychlostních tratí a vychází i ekonomicky lépe," vyjmenoval důvody Nečas. Zapojení vysokorychlostních tratí zaručuje i varianta pod Petrovem. Podle něj má ale jistá rizika i odsunutá varianta. "Rizikem je včasné nedokončení staveb na síti dopravní infrastruktury městské hromadné dopravy a neuvedení těchto staveb včas do provozu. Je nutné tato rizika eliminovat vhodnými opatřeními na straně města Brna" dodal Nečas.

U varianty pod Petrovem vidí problémů více. "Tato varianta není ani v územním plánu a není projekčně připravená," řekl Nečas. Dodal, že začátek stavby je přitom až o šest let pozdější.

Vyhotovení studie proveditelnosti trvalo dva roky. Kromě posouzení variant a možnosti zrealizovat obě z nich z ní vyplývá, že Brno nové nádraží potřebuje, protože to současné ani při modernizaci nezvládne předpokládané přibývání vlaků.