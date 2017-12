České Budějovice - Papírový betlém v Jihočeském muzeu s 1614 figurkami byl dnes zapsán do České knihy rekordů. Od 30. listopadu do dnešního dne ho dělalo 1382 tvůrců, návštěvníků muzea. Tento největší český papírový betlém je na ploše 5,5 metru čtverečních. ČTK to řekl Miroslav Marek z pelhřimovské agentury Dobrý den. Jihočeši tak překonali 11 let starý rekord z Třešti na Vysočině, kde měl betlém 269 figur od 245 autorů. V české databance rekordů je podle Marka kolem 12.000 údajů.

"Je to největší papírový betlém od největšího počtu autorů. Nám se na tom nejvíc líbí, že to dává lidi dohromady. Dnes je doba taková hodně individualistická a tradice je dobré zachovávat. A pokud je to takovým počinem, kdy hlavně děti vidí kořeny toho zvyku... Že to není jen, jak se furt honíme, jestli už máš dárky, stromek, rybu, a mnohdy se vytrácí důvod, proč se to dělá. Zaplať pánbůh za takový námět," řekl Marek.

Betlém je v přízemí muzea, jako součást vánoční výstavy zde zůstane do 7. ledna. Stáj se svatou rodinou stojí v sousedství místních staveb jako Černá věž nebo radnice. Figurky nakreslili a vystříhali návštěvníci. V betlému je několik andělů, hokejisté klubu HC Motor, Jaromír Jágr, Jan Žižka, dudáci ze sdružení Budus, kočky, sněhuláci, velbloudi i stánek s trdelníky. Na některých postavičkách jsou nalepené fotografie.

"Ten betlém nám udělal velikou radost, protože je to něco, čeho se spontánně zúčastnily hlavně děti, které zřejmě oslovila i naše výstava betlémů pana Manna, a chtěly si taky chvilku zkusit zahrát na betlémáře. I když je to jenom papír a jenom pastelky, tak si myslím, že je to pro děti velká radost," řekla autorka nápadu a etnografka muzea Hana Soukupová.

Betlémům připadá v České knize rekordů samostatná kapitola, kam patří Krýzovy jesličky z Jindřichova Hradce či Třebechovický betlém, ale i živé betlémy. Jde o desítky zápisů. Pelhřimovské muzeum rekordů má mezi kuriozitami jako nejmenší betlém dílo vyřezávané ze dřeva ve skořápce lískového ořechu či jeden betlém v polovině skořápky z pistácie, který je vymodelovaný z těsta, jemuž se říkalo drůbeřka. "To je perníkové těsto, které se dělalo z žitné mouky," řekl Marek.