Praha - Zesnulý ruský básník Jevgenij Jevtušenko patřil ke generaci, jež změnila ruskou poezii a vrátila do ní lyriku, řekl dnes ČTK překladatel a básník Václav Daněk, který do Československa přivezl Jevtušenkova první díla. Ruské publikum ho prý vnímalo jako hvězdu pop music, Jevtušenko byl zvyklý na vášnivý potlesk a naplněné sály i stadiony. Daněk připomněl také básně, k nimž Jevtušenka inspirovala okupace Československa v roce 1968 a smrt bývalého prezidenta Václava Havla. Obě díla český básník a rozhlasový redaktor přeložil.

Daněk se s Jevtušenkem seznámil v roce 1954, když pracoval na rozhlasové reportáži o mladých sovětských básních. "Měl jsem tehdy služební cestu do Moskvy s úkolem natočit čerstvě vydané básníky. On k nim patřil, měl tenkrát dvě prvotiny," vybavil si Daněk. Knihy pak přivezl do Prahy, kde je přeložil Karel Šiktanc.

Jevtušenka Daněk označil za čelného představitele generace "dětí války". "Ti mladí ruskou poezii úplně změnili z takového zpívání v chóru s reminiscencemi na válku a vítězství ve válce. Konečně obnovili lyrickou zpověď," charakterizoval Daněk tvorbu Jevtušenka a jeho kolegů, kteří do veršů vrátili své osobní pocity. "Měli i narážky na byrokratický komunismus, který tam tenkrát vládl a i u nás se dotýkal společenského žití," dodal Daněk.

Jevtušenko patřil k prvním, kdo ve svém díle otevřeně kritizoval stalinismus, například slavnou básní Stalinovi dědici, kterou Daněk dostal do nedělního poledního vysílání Československého rozhlasu. "Tenkrát spustili čeští stalinisté, že se to nemělo dělat, jenže to současně vyšlo také v Rudém právu," dodal Daněk.

Silný emoční náboj měla pro Československo báseň Tanky se valí Prahou, v níž Jevtušenko odsoudil okupaci sovětskými vojsky. Daněk ji přeložil pro tehdy ilegální Lidové noviny, znovu vyšla až po roce 1989. "Málokdo ví, že tuto báseň iniciovali Hanzelka se Zikmundem, kteří mu zavolali na Sibiř," prozradil. "Zavolali mu, co na to říká, a on na to napsal tu báseň, která končí: zde leží ruský básník, ruskými tanky zdrcen," připomněl Daněk.

Popularitu svého ruského přítele přirovnal Daněk ke slávě hvězd československé populární hudby. Mladí básníci prý byli v Rusku totéž, co v Československu Waldemar Matuška, Karel Gott nebo Eva Pilarová. Vystupovali v obrovských sálech nebo na stadionech. "I ta jejich recitace je jiná než ta naše. Ta naše je takové čtení pod lampou, oni ty verše zpívají," popsal.

Daněk Jevtušenka doprovázel také při jeho vystoupeních v Praze. Při cestě na jedno z nich, která vedla kolem fotbalového stadionu, se ruský básník zajímal, jaká je kapacita sálu. Daněk odpověděl, že na vystoupení čeká přibližně stovka diváků. "A pak mi Jevtušenko říká: Ach jo, tady je stadion, viď, tak tady bych to chtěl mít," vybavil si Daněk.

Jevgenij Jevtušenko zemřel v sobotu ve městě Tulsa ve Spojených státech. Dožil se 84 let. Podle manželky zemřel ve spánku na selhání srdce. Je autorem více než 150 děl, která byla přeložena do mnoha jazyků a prodaly se jich miliony výtisků po celém světě.