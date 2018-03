Bratislava - Menší slovenská vládní strana Most-Híd žádá po vraždě novináře Jána Kuciaka rezignaci ministra vnitra Roberta Kaliňáka a doplnění vyšetřovacího týmu o experty ze zahraničí. Novinářům to dnes řekl předseda formace Most-Híd Béla Bugár. Odchod Kaliňáka, který je zároveň místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica, požaduje také opozice. Bugár ale neuvedl, zda rezignace Kaliňáka je podmínkou pro setrvání jeho strany v koalici.

"Nadále přetrvává názor, že ministr vnitra by měl odstoupit. Uvědomujeme si i to, že k uklidnění situace a celospolečenského napětí v první řadě musí jednat strana Směr-sociální demokracie. Nemyslím si, že by bylo potřebné obětovat i vládu," řekl Bugár. Dodal, že další postoj jeho strany bude záviset na rozhodnutí Směru-SD.

Podle Bugára přitom nelze vyloučit, že v případě setrvání Kaliňáka v ministerské funkci by poslanecký klub jeho strany mohl opustit jeden ze zákonodárců.

Portál Aktuality.sk napsal, že pokud Kaliňák během týdne neodstoupí, je na protest připravena rezignovat ministryně spravedlnosti za Most-Híd Lucia Žitňanská.

Slovenská opozice se v minulosti neúspěšně pokoušela ve sněmovně odvolat Kaliňáka z postu ministra v souvislosti s jeho obchodními aktivitami s podnikatelem Ladislavem Bašternákem, který byl mezitím obviněn z daňových deliktů. Fico, který si od Bašternáka pronajímá luxusní byt v prestižní bratislavské čtvrti, tehdy označil Kaliňáka za nejlepšího ministra vnitra v historii Slovenska. Kaliňák zmiňovaný post zastává nepřetržitě od roku 2012, ministrem vnitra byl i v první Ficově vládě v letech 2006 až 2010.

Kvůli vraždě novináře ve středu ohlásil svou demisi ministr kultury a bývalý místopředseda Směru-SD Marek Maďarič.

Most-Híd se rovněž vyslovil pro rozšíření vyšetřovacího týmu, který se zabývá případem vraždy novináře a jeho přítelkyně. "Právě proto, aby vyšetřování bylo důvěryhodné a nezávislé, je potřebné rozšířit vyšetřovací tým a zapojit do něj mezinárodní vyšetřovatele z různých zemí," řekl Bugár.

Slovenský policejní prezident Tibor Gašpar dříve během dne řekl, že slovenská policie spolupracuje se čtyřmi experty z Europolu, podle Kaliňáka se do vyšetřování případu zapojily česká i italská policie a pomoc potvrdily kromě Europolu i americká FBI a britský Scotland Yard.