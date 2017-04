Brno - Génius a všeumělec Jára Cimrman se dnes stal čestným členem České astronomické společnosti. Rozhodli o tom delegáti v Brně na sjezdu k oslavám 100. výročí založení astronomické společnosti. Ze 70 delegátů pro něj hlasovala drtivá většina, sdělil ČTK ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek. Kromě toho hvězdárna odhalila stopu Járy Cimrmana, kterou fiktivní postava údajně zanechala na Kraví hoře, kde se planetárium nachází.

Hlasování předcházel seminář o díle Járy Cimrmana na poli astronomie a příbuzných věd, který měl za cíl přesvědčit delegáty o tom, že si Cimrman čestné členství zaslouží. Zúčastnil se ho jeden ze stvořitelů Cimrmana Zdeněk Svěrák, ale také cimrmanolog Miloň Čepelka. Spolu s další trojicí účinkujících vyprávěli vtipné historky, jak se génius přičinil v odvětví astronomie. Mluvili například o tom, že se zasloužil o podobu skafandru, který byl poprvé na měsíci. Podle historky Cimrman působil v minulosti přímo na Kraví hoře v Brně, kde se zabýval včelami. Při jejich zkoumání ve včelařském obleku zanechal v lokalitě stopu velké včelařské boty, která pak sloužila pro vytvoření skafandru. "Tuto stopu jsme nalezli a zrekonstruovali ji. Budeme ji vystavovat vedle hvězdárny. Kdo půjde parkem, může si ji prohlédnout," uvedl Dušek.

Podle něj se lidé při oznámení nominace a konání sjezdu v Brně ptali, jestli to není apríl. "Apríl to není," ubezpečil Dušek. Nominaci Cimrmana, přestože je to vymyšlená postava, podle něj umožňují stanovy. "Čestné členství zpravidla dostávají astronomové s největší zásluhou. Členové České astronomické společnosti ale chtějí ukázat, že se neberou tak smrtelně vážně," dodal Dušek. V závěru semináře zazněla z řad astronomů výzva, aby zájemci podpořili podpisem kandidaturu Jiřího Drahoše na prezidenta České republiky. Drahoš byl donedávna předsedou Akademie věd České republiky. Před pár dny oznámil kandidaturu.

Česká astronomická společnost je jednou z 26 národních společností tvořících Evropskou astronomickou společnost od jejího založení v roce 1990. Má okolo 600 členů. V Evropě je výjimečná tím, že sdružuje nejenom profesionály, ale i amatéry. Amatéři přitom tvoří odhadem asi 90 procent, uvedl tajemník České astronomické společnosti Pavel Suchan.