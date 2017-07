Tokio - Premiéra Bohuslava Sobotku dnes v Tokiu přijal japonský korunní princ Naruhito, který se zřejmě již brzy stane japonským panovníkem. Jeho otec, třiaosmdesátiletý císař Akihito, totiž loni v létě překvapivě oznámil, že by chtěl předat korunu svému nejstaršímu synovi kvůli vysokému věku a zhoršujícímu se zdraví. Sobotka po setkání s princem řekl, že Naruhito je obdivovatelem české hudby, vzpomínal na svou návštěvu z poloviny 80. let v tehdejším Československu a že se zajímal o to, k jakým změnám v naší zemi od té doby došlo.

"Dnes jsem se přesvědčil o tom, že (japonský korunní princ) se nejen zajímá o Českou republiku, ale také ČR zná, protože měl možnost ještě tehdejší Československo navštívit v polovině 80. let a odvezl si odtud řadu pozitivních dojmů... Zajímá se o českou hudbu, o českou kulturu, takže si myslím, že v osobě budoucího japonského císaře budeme mít člověka, který zná české reálie a má celou řadu konkrétních znalostí o tom, jaký je například přínos České republiky pro světovou kulturu," řekl Sobotka českým novinářům na tiskové konferenci v Tokiu.

Premiér uvedl, že Naruhito při schůzce vzpomínal na místa, která v Československu navštívil; mimo jiné na dojmy, které v něm zanechala Praha. "Já jsem využil té příležitosti, abych informoval také o změnách, ke kterým došlo v posledních letech v České republice, o tom, co se odehrálo v roce 1989, jeho zajímalo, jak jsem ten rok prožíval. Hodně času jsme strávili tím, že jsme se bavili, jak velká změna to v životě Čechů byla," dodal Sobotka.

Předseda české vlády rovněž prohlásil, že je velká naděje, že Naruhito po nástupu na císařský trůn Českou republiku znovu navštíví. "Z protokolárního hlediska to asi není možné, abych jako předseda vlády pozval budoucího císaře (do ČR), nicméně si myslím, že taková šance tady v budoucnu nepochybně existuje, pokud si princ odvezl dobré pocity z minulé návštěvy, a pokud je mu česká kultura a česká hudba blízká," konstatoval Sobotka.

Podle japonských médií se abdikace nyní třiaosmdesátiletého monarchy Akihita očekává na sklonku roku 2018. Císař v minulosti podstoupil operaci srdce a léčbu rakoviny prostaty.

Japonské právo s abdikací nepočítalo, a tak musel být vypracován zákon, který by to umožnil. Tento zákon počátkem června schválil japonský parlament poté, co ho podepsal kabinet premiéra Šinzóa Abeho. Zákon se má uplatnit pouze jednorázově.

Císař Akihito jako první z japonských panovníků není považován za živého boha, poddaní ho však mají ve stejné úctě jako jeho předky. Je také prvním japonským panovníkem, který vykonává oficiální zahraniční cesty. V létě 2002 zavítal spolu se svou chotí, císařovnou Mičiko, i do Prahy, kde se setkal s tehdejším českým prezidentem Václavem Havlem.

V kritických stopách svého otce vůči starobylým institucím a militaristické minulosti země jde i jeho syn, dědic trůnu Naruhito. Opakovaně vyzývá k reformě, aby císařská dynastie šla s dobou a odpovídala 21. století. K tomu přispívá i fakt, že Naruhitova manželka Masako trpěla po narození dcery Aiko v roce 2001 depresemi, které byly připisovány potížím přivyknout si na život v paláci a tlaku císařského dvora, aby porodila syna. Masako se celých 11 let neobjevovala na veřejnosti, až v roce 2013 se znovu vydala se svým manželem na zahraniční cestu.