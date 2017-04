Právě zveřejněno

Praha - Frontman skupiny Olympic, skladatel, kytarista a zpěvák Petr Janda krátce před svými 75. narozeninami, které připadají na 2. května, podle svých slov "ještě drží pohromadě". Vyjádřil to před časem i ve stejnojmenné skladbě pro svoji manželku Alici, která si prý přála od svého muže složit píseň. Janda jí vyhověl melodií s textem o svém zdravotním stavu.

"Myslím, že písnička vyznívá, že jsem v pohodě. V textu zpívám 'jestli se často nenalejvám, zda-li mi ženská nezahejbá a jestli mi konto neubejvá'. Tak to jsou tři věci, kterých se bojím," řekl ČTK Janda.

Název Ještě držím pohromadě náleží i kompilaci Jandových písní natočených mimo Olympic, která vychází u příležitosti jeho jubilea. Obsahuje sólové počiny od roku 1983, kdy Janda napsal duet Jedeme dál pro Petru Janů. Nechybí projekty z jeho vlastní agentury Best I. A. jako album Čeští mistři rockové kytary nebo Kulhaví poutníci z roku 1996. Jandova samostatná aktivita je zmapována písněmi ze sólových alb z let 1998 a 2008 Co je dobrý a co zlý a Jednou jó, jednou né. Muzikál Ať žije rokenrol! napsaný Jandou a textařem Karlem Šípem připomíná dosud nevydaná verze titulní skladby.

"Nemůže chybět hit z první sólovky Jsem tak línej, balada Nějak se vytrácíš, má lásko nebo první duet s dcerou Martou Vzpomínka na ostrovní zemi. Možná bychom mými skladbami natočenými mimo Olympic zaplnili i dvě cédéčka. Ne že bych byl tak pracovitý, ale už to dělám dlouho, a hrál a zpíval jsem s kde kým," řekl Janda.

Některé z jeho sólových hitů se staly součástí repertoáru Olympiku. "To je ten tlak veřejnosti. My ale chceme lidem ukázat, že máme i nové písničky," uvedl Janda, který se na kompilaci Ještě držím pohromadě pochlubil bonusem v podobě staré skladby Želva natočené skupinou zahraničních studentů Berklee v americkém Bostonu.

"Dostal jsem nabídku, jestli bych si se studenty této prestižní školy nechtěl udělat takový workshop a nazkoušet s nimi mé písničky. Želva je nahrávkou ze závěrečného koncertu s mladými muzikanty z celého světa," řekl Janda, který se chystá projekt v Berklee včetně záběrů ze zákulisí vydat na DVD. "Chci ukázat, že i český muzikant se při dobré konstelaci může dostat do velkého světa," dodal.

Veřejnosti Janda výběr Ještě držím pohromadě představí 11. května v podnikové prodejně vydavatelství Supraphon v Praze. Žádnou speciální akci ke svým pětasedmdesátinám nechystá. "Navíc 1. května hraje olympic v Nitře a jak říkáme, kšeft je posvátný. S velkými oslavami počkám na osmdesátku," podotkl.

Olympic letos oslaví 55 let existence koncertem s mnoha hosty 9. prosince v O2 areně. Ještě předtím si skupina 12. května v Malostranské besedě v Praze připomene 30. let od tragického úmrtí svého klavíristy Miroslava Berky. "V první půlce nejspíš pokřtíme box s našimi posledními třemi CD Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků a Souhvězdí romantiků. A po přestávce si u velkého křídla kromě Jirky Valenty zahrají Ondřej Brzobohatý, Petr Vondráček a Zdeněk Merta a na závěr dají Dynamit," uvedl Janda.