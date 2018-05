Praha - Izraelský prezident Reuven Rivlin poděkoval českému prezidentovi Miloši Zemanovi za jeho "pevnou pozici" v otázce Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Zároveň ho pozval, aby ještě letos do Izraele přicestoval. Vyplývá to z dopisu, který Rivlin Zemanovi adresoval a který dnes zveřejnil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Rivlin Zemanovi také poděkoval za podporu případného přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma. "Doufáme, že k tomu opravdu v blízké budoucnosti dojde," napsal Rivlin. Zemanův postoj označil za důkaz pevného přátelství mezi oběma národy.

"Vaše návštěva by mohla posloužit jako vynikající příležitost k dalšímu prohloubení vřelého přátelství a oboustranně výhodné spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael," napsal Rivlin. Cestu do Izraele má Zeman podle dřívějších vyjádření hradní diplomacie v plánu.

Český prezident platí dlouhodobě za blízkého zastánce Izraele. Opakovaně se vyslovil pro to, aby česká diplomacie přesunula ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, jako to udělaly Spojené státy.

Protesty v souvislosti s dnešním otevřením amerického velvyslanectví v Jeruzalémě si na hranicích Pásma Gazy vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných. Staly se obětí střelby izraelských bezpečnostních sil. Izraelská armáda obvinila radikální hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne, z podněcování protestů s cílem prolomit hraniční plot.

Podle Ovčáčka došlo "k masivnímu a koordinovanému násilnému útoku" na izraelské hranice. "V takové situaci je povinností izraelské armády hranici bránit. Odpovědnost za oběti plně nesou ti, kteří násilné akce zorganizovali," sdělil mluvčí ČTK. Krok USA je podle něj zásadový. "Izrael je přítelem, spojencem a inspirací. Brání i naši svobodu. Proto by ČR měla příkladu USA následovat," dodal Ovčáček. Platí podle něj pravidlo, že zlu se neustupuje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes zveřejnil na twitteru dopis, který minulý týden zaslal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Kromě přání k dubnovému Dni nezávislosti v něm opakuje, že ještě do konce května Česká republika znovu otevře v Jeruzalému honorární konzulát. "Rovněž budu potěšen, pokud se nám podaří do konce letošního roku v Jeruzalému otevřít Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu," uvedl Babiš. Zároveň Netanjahuovi potvrdil pozvání do Česka. Až v ČR vznikne nová vláda, je Babiš připraven "okamžitě hovořit" o podrobnostech dalšího setkání české a izraelské vlády v Praze.