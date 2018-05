Moskva - Izraelská armáda při čtvrtečních náletech na íránské pozice v Sýrii zničila i nejmodernější ruský protiletadlový systém Pancir S1 syrské armády. Uvedl to dnes ruský internetový list Gazeta.ru. Záběry z přesného zásahu, pořízeného kamerou na izraelské raketě Spike NLOS, zveřejnila izraelská armáda. Izraelský úder byl odvetou za předchozí raketový útok, podniknutý íránskými jednotkami.

"Ve válce jsou dobré všechny prostředky, které vedou k úspěchu v boji. Ale i na tomto videu je vidět, že Pancir nebyl uveden do pohotovosti k palbě. Jinými slovy, Izraelci překvapili systém nikoli v boji, ale fakticky jej odstřelili ranou zezadu: Pancir ani nebyl zamaskován, vůbec nebyl připraven bojovat, rakety ani kanóny nemířily správným směrem. Dá se z toho usuzovat, že Pancir byl na přesunu a těsně před zásahem si udělal přestávku," napsala Gazeta.ru v dnešním komentáři.

Byla to "rána pod pás", ale doby rytířského válčení dávno minuly, uvedl server. "Krajně předčasné a neopodstatněné" by ale podle internetového deníku bylo tvrdit, že Pancir selhal a zklamal naděje. Přesnější by bylo říci, že syrská posádka - a hlavně její velitelé - se nechali zaskočit a propásli útok nepřítele.

Technicky by totiž Pancir měl být s to zachytit a sestřelit cíl ještě menší a výrazně rychlejší, než je raketa Spike. Při použití vlastních raket by stačila "průměrně vycvičená posádka", v případě palby z kanónů by střelec musel být prvotřídní, uvedl komentátor.

"Žádná zbraň ale nebojuje sama o sobě, a tak je otázkou spíše organizace syrské protivzdušné obrany. Pokud byl Pancir zasažen za přesunu, měl být kryt jinými zbraněmi, stíhači, protiletadlovými kanóny, prostředky radioelektronického boje. Očividně se tak nestalo, čili chyběla základní součinnost mezi syrskými silami. V takovém případě ani ty nejmodernější protiletadlové rakety nepomohou," usoudil deník.

"Nezničitelné zbraně neexistují. Každá má jak přednosti, tak nedostatky. Ze ztráty jednoho bojového kompletu nemá smysl dělat tragédii, ani zpochybňovat kvality této zbraně, i když případ se syrským Pancirem může posloužit k diskreditaci celého systému," dodala Gazeta.ru.

Protiletadlový a protiraketový systém Pancir-S1 (v kódu NATO SA-22 Greyhound) ničí vzdušné cíle pomocí dvojice automatických kanónů 2A38M ráže 30 mm a dvanácti raket 57E6-E s povelovým navedením - cíl je neustále ozařován radarem na vozidle a letící raketa dostává přes rádiové spojení údaje o aktuální poloze cíle. Syrskému kompletu Pancir-S1 se například přičítá sestřelení turecké průzkumné stíhačky RF-4B z roku 2012, podotýká server Armádní noviny.