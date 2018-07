Jeruzalém - Izraelská armáda oznámila, že dnes sestřelila letoun syrské armády, který se dostal do izraelského vzdušného prostoru. Na stíhačku Suchoj byly vystřeleny dvě střely typu Patriot poté, co se dostala dva kilometry nad Golanské výšiny okupované Izraelem. Stroj podle izraelské armády nakonec dopadl v Sýrii. Podle ruských zdrojů je jeden syrský pilot mrtev. Syrská agentura SANA oznámila, že Izraelci stříleli na syrské letadlo, které se účastnilo útoku na "teroristy" v jižní Sýrii. Operovalo údajně v syrském vzdušném prostoru. Izrael naposledy sestřelil syrské letadlo v roce 2014, stroj se tehdy dostal do jeho vzdušného prostoru.

Syrská státní média s odkazem na syrskou armádu uvedla, že Izrael na letoun pálil, ale nesdělila, zda byl zasažen. "Izraelský nepřítel potvrzuje podporu ozbrojených teroristických skupin, pálil na jedno z našich vojenských letadel", které bombardovalo shromáždění teroristů v blízkosti údolí Jarmúku v syrském vzdušném prostoru, oznámila SANA.

Stanice Sky News Arabia oznámila, že stroj spadl v jihozápadní Sýrii u řeky Jarmúk v oblasti, kterou stále ovládá radikální skupina Islámský stát (IS). O osudu posádky stanice nic neví.

Syrský vojenský zdroj sdělil ruskému rozhlasu Sputnik, že první pilot je mrtev. O osudu druhého polita ale tento zdroj nic neví.

Izraelská armáda od rána zaznamenala zvýšenou aktivitu syrského letectva v jihozápadní Sýrii. "Vydali jsme různými kanály a v různých jazycích množství upozornění, abychom zajistili, že nikdo z opačné strany nenaruší izraelský vzdušný prostor a neohrozí izraelské civilisty," sdělil armádní mluvčí. O letadle řekl, že "bylo sestřeleno a pravděpodobně spadlo na jihu syrské části Golanských výšin". "O pilotech zatím nemáme informaci, nevím o informaci, že někdo viděl padáky, a nevíme, zda byl některý pilot zachráněn," dodal mluvčí.

Izrael svou protiraketovou obranu aktivoval také v pondělí. Šlo o operaci proti syrským střelám, které nakonec dopadly v Sýrii. Začátkem měsíce Izrael dvakrát během jednoho týdne vypálil raketu systému Patriot na bezpilotní letouny, které se blížily k Izraeli ze Sýrie. Podobný incident se stal i v červnu.

Dvě třetiny Golanských výšin okupuje Izrael, který je obsadil během dvou válek v roce 1967 a v roce 1973. Roku 1981 je pak v rozporu s rezolucemi OSN anektoval. Východ Golan je syrský a na části území je nárazníkové pásmo kontrolované silami OSN UNDOF.

Izrael přítomnost syrské armády podporované Ruskem poblíž hranic znepokojuje. Obává se i blízkosti jemu nepřátelských íránských jednotek, které jsou rovněž spojencem syrské vlády.