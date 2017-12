Jeruzalém - Izraelský parlament dnes po dlouhé debatě schválil zákon, který zabrání policistům zveřejňovat výsledky jejich vyšetřování a vydávat doporučení, zda vyšetřované obvinit či nikoliv. Informovala o tom agentura Reuters. Podle opozičních zákonodárců vládní strany normu prosadily ve snaze pomoci premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, který čelí obvinění z korupčního chování.

Na základě zákona, který izraelští poslanci schválili poměrem hlasů 59 ku 54, nebudou moci policisté po skončení vyšetřování oznámit, zda našli dostatek důkazů proto, aby bylo vzneseno obvinění. O výsledcích svého vyšetřování tak nebudou moci informovat do doby, než o obvinění rozhodnou státní zástupci.

Podle opozice je cílem zákona otupit sílu demonstrací, na kterých lidé už několik týdnů volají po odchodu premiéra Netanjahua. Ten se již nejméně sedmkrát podrobil výslechu v souvislosti se dvěma korupčními kauzami. V první premiér čelí podezření ohledně přijímání darů od bohatých podnikatelů, druhá se týká ovlivňování médií.

Netanjahu, který je premiérem Izraele od roku 2009 a funkci zastává už čtvrté volební období, veškerá obvinění odmítá. Označuje se za oběť kampaně, která ho má odstavit od moci.

Dnes přijatý zákon sám Netanjahu na počátku prosince obhajoval. Podle něj jde o způsob, jak zabránit policii ve zveřejnění informací, které by mohly poškodit i nevinné lidi. V šedesáti procentech případů, kdy policie doporučí obvinit vyšetřované, státní zástupci nakonec rozhodnou, že k tomuto kroku nepřistoupí, uvedl izraelský premiér.

Ve snaze odvrátit podezření z vytvoření zákona šitého jemu na míru Netanjahu na počátku prosince rovněž vyzval, aby se norma nevztahovala na vyšetřování vedená proti němu. V konečné podobě zákona skutečně stojí, že se nebude vztahovat na vyšetřování, která předcházela jeho schválení.

Opozici ovšem tento ústupek neobměkčil. "Tento zákon byl sepsán jen kvůli vyšetřování Netanjahua," je přesvědčen předseda Strany práce Avi Gabai. "Nevíme, jaká vyšetřování mohou být vedena v budoucnosti," dodal.

Podle izraelských médií by mohla policie po uzavření Netanjahuova vyšetřování už v lednu doporučit státním zástupcům, aby premiéra obvinili. Pokud by tak učinila, přálo by si podle nedávného průzkumu více než 60 procent Izraelců, aby Netanjahu odstoupil. Premiér ale před časem uvedl, že v případě doporučení ze strany policie rezignovat nehodlá.