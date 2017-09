Praha - Český rodák, kytarista, skladatel a producent Ivan Král, bývalý spolupracovník Patti Smithové, na svém zářijovém turné v Česku za doprovodu tuzemských muzikantů nabídne program složený z hitů, nových písniček a coververzí. Některé koncerty budou mít komornější charakter a Král vystoupí pouze akusticky v duu s kytaristou Janem Ponocným. Kromě Prahy, kde zahraje 4. září na Střeleckém ostrově, a brněnského Sono centra 7. září je turné naplánované i do Žatce, Milevska, Opavy nebo Vysokého Mýta.

"Ani bych nemluvil o tom, jaké skladby budu hrát. Bude to spíše o otevřené duši Ivana Krále. Nemám co schovávat. Dobře, zahraju nové skladby, ale chci mluvit s obecenstvem. Takže doufám, že budu mít mikroport a budu moci jít mezi lidi. Nechystám nic ohromujícího, ale bude dobrá nálada," řekl dnes ČTK Král.

Naposledy se Král v Česku představil na loňském ročníku pražského festivalu Metronome. Zatím poslední album Always vydal v roce 2014. "Na koncertech zazní tři věci připravené na novou desku. Vydám ji letos v listopadu na CD a uvažuju i o vinylu, na kterém je to jiná zvuková kvalita s lepšími basy. Mám ještě na vinylu starou desku Elvise Presleyho někdy z roku 1956," uvedl.

Album Always, které nahrál Král v Detroitu a hostuje na ni pouze bubeník a saxofonista, otextovala jeho životní partnerka a manažerka Cindy Hudsonová. Také je autorkou slov ke třem novým skladbám. "Potřeboval bych někoho, kdo by mi napsal dobré české texty. Mě trvalo dlouho napsat text v angličtině, v češtině bych to už nezvládl," podotkl Král.

Devětašedesátiletý Král s Hudsonovou také připravují autobiografickou knihu, která vyjde pod titulem Bloc to Rock. "Už to mělo být hotové, ale ona to stále chce předělávat, aby to bylo bez chyb," sdělil spolupracovník světových hvězd, jakými jsou Iggy Pop, Patti Smith, John Cale, Debbie Harry nebo David Bowie, který žije v USA od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN.

V 90. letech se začal vracet do Česka a stal se vyhledávaným producentem, spolupracoval mimo jiné s Lucií, Garáží, Mňágou a Žďorp nebo Jiřím Suchým. "Strašně rád bych produkoval novou desku skupiny Lucie nebo se na ni podílel autorsky. Už jsem jim poslal několik skladeb. Jakkoliv jim rád pomohu, aby vzniklo album, které se dá poslouchat od začátku do konce," dodal Král, který stál jako producent za nahrávkou Lucie Černý kočky mokrý žáby, která se v roce 2011 při vyhlašování hudebních cen Anděl stala Deskou dvacetiletí.

Královi se jako jednomu z mála Čechů podařilo prosadit na světové hudební scéně. Už v 70. letech nastoupil do legendární Patti Smith Group a slavné zpěvačce napsal několik hitů. Ten nejznámější Dancing Barefoot se dočkal 70 verzí od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnny Deppa a magazín Rolling Stone jej zařadil mezi 500 Greatest Songs of All Time.