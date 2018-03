Řím - Nedělní parlamentní volby v Itálii podle zatím neúplných výsledků vyhrála středopravá koalice (kolem 37,3 procenta hlasů), v níž jsou nejvýraznějšími silami protiimigrační a euroskeptická Liga severu (LN) Mattea Salviniho a strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho. Jako nejsilnější jednotlivá strana z voleb vzešlo protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) se zhruba 32,8 procenta hlasů. Formace levého středu kolem vládnoucí Demokratické strany (DS) získala přibližně 22,9 procenta hlasů. Středopravá koalice nezískala parlamentní většinu. Sečteno je přes 99 procent hlasů, oficiální výsledky ještě vyhlášeny nebyly.

Největším překvapením je, že se Italové odvrátili od tradičních stran a dali přednost antisystémovým, euroskeptickým a krajně pravicovým uskupením, píší média. Agentura ANSA za vítěze označuje antisystémové M5S a protiimigrační a euroskeptickou LN, která dostala i nejvíc hlasů v rámci středopravé koalice (o více než tři procentní body než Berlusconiho FI). Vládnoucí DS propadla, získala necelých 19 procent.

Jih a hlavní italské ostrovy, Sicílii a Sardinii, jednoznačně opanovalo M5S, severu dominuje středopravá koalice. Strany levého středu si udržely pouze dvě enklávy na severu - Toskánsko a autonomní region Tridentsko-Horní Adiže (jižní Tyrolsko) u hranic s Rakouskem.

Média píšou o triumfu populistů, velkém množství povolebních variant a hrozící politické nejistotě. Francouzský prezident Emmanuel Macron v prvním komentáři k italským parlamentním volbám uvedl, že je třeba brát v potaz kontext "silného migračního tlaku", kterému Itálie čelila. Evropská komise dění v Itálii komentovala zdrženlivě. Komise věří, že italský prezident Sergio Mattarella dokáže zprostředkovat vznik stabilní vlády, řekl novinářům mluvčí unijní exekutivy Margaritis Schinas.

Salvinimu dnes blahopřála šéfka francouzské krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová a také nizozemský předák odpůrců islámu a předseda Strany pro svobodu Geert Wilders. "Je to mimořádné vítězství, které mě naplňuje hrdostí, radostí a pocitem zodpovědnosti," řekl Salvini. Středopravá koalice má nyní podle něj "právo a povinnost vládnout".

"Držím slovo a závazky vůči středopravé koalici," řekl Salvini, což vylučuje, že by do vlády vstoupil s M5S, tedy možnost, jíž se obávali někteří politici evropských institucí a některá italská média. Vítězství jeho strany v koalici znamená, že Salvini, který mimo jiné označuje společnou měnu euro za špatný projekt. bude kandidátem na premiéra.

Nárok sestavit vládu vznáší i 31letý Luigi Di Maio, šéf M5S. "Je naší povinností dát Itálii vládu... Jsme (M5S) politickou silou, která zastupuje celou zemi, což o ostatních formacích říci nemohu. Z této pozice bychom měli vládu nevyhnutelně sestavit my," řekl na tiskové konferenci v Římě. Hnutí je podle něj "připraveno jednat se všemi stranami", třebaže dříve možnost koalice zavrhovalo. Dialog podmiňuje tím, že základem bude program hnutí. Di Maio už vyjednává s menší levicovou stranou Svobodní a rovní (LeU) Pietra Grassa, ketrá získala něco přes tři procenta hlasů.

Vládnoucí Demokratická strana (PD) bývalého premiéra Mattea Renziho má méně než 19 procent hlasů a spekuluje se, že Renzi rezignuje. Oficiálně se k volbám vyjádří v 17:00, uvedl jeho mluvčí. PD již po zveřejnění prvních povolebních odhadů informovala, že pokud se nízký výsledek potvrdí, půjde do opozice.

Euro v reakci na výsledky italských voleb oslabuje. K americkému dolaru se propadlo pod 1,23 USD a blíží se sedmitýdennímu minimu. Ekonomové se obávají, že třetí největší ekonomika eurozóny nyní bude čelit dlouhému období politické nejistoty, když žádné z uskupení nezískalo většinu.

Podobně i italské akcie zahájily obchodování poklesem o jedno procento, zatímco širší panevropský index STOXX 600 mírně roste. Ztrácejí hlavně italské bankovní společnosti, vzhledem k tomu, že vlastní velkou část státních dluhopisů. Akcie mediální společnosti Silvia Berlusconiho Mediaset se propadly o téměř pět procent.

Italové volili do Poslanecké sněmovny i do Senátu. Italský politický systém je v Evropě ojedinělý v tom, že obě komory mají stejné pravomoci a volí se na stejný počet let.

Volební účast byla podle ministerstva vnitra kolem 73 procent.