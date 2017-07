Damašek - Radikální skupina Islámský stát (IS), se zcela stáhla ze severosyrské provincie Halab. Oznámila to exilová skupina syrských ochránců lidských práv (SOHR). IS podle ní definitivně ukončil svou téměř čtyřletou přítomnost v regionu, kde leží i stejnojmenné velkoměsto Halab (Aleppo).

Islámský stát, proti němuž v Halabu postupovala syrská armáda, se z Halabu definitivně stáhl, řekl šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán. Podle informátorů, od nichž SOHR údajně získává informace o situaci v Sýrii, vojáci ve čtvrtek večer obsadili strategickou silnici spojující přes halabské území provincie Hamá a Rakka, a odřízli tak 17 posledních vesnic, jež měl IS ještě v Halabu od kontrolou. Radikálové se proto rozhodli ustoupit.

Pro IS, který nyní bojuje o svou baštu, jíž je město Rakka, je to podle agentury AFP citelná porážka, protože koncem roku 2014 měla skupina ve svých rukou polovinu rozlehlé provincie Halab.

Syrská agentura SANA oznámila, že armáda teď čistí území a obsazuje pozice IS na jihovýchodě Halabu.

V bitvě o město Rakka IS dnes zahájil protiofenzívu a tlačí osvobozující arabsko-kurdské oddíly zpět k okrajům města. Podle SOHR bojuje koalice kurdských a arabských oddílů (SDF) na okrajích města a Islámskému státu se podařilo znovu obsadit dříve už ztracené pozice v průmyslové zóně na východním okraji. Zdroje ze SDF, jež citovala agentura Reuters, ale tvrdí, že byl protiútok odražen. SOHR však trvá na tom, že se na východě Rakky tvrdě bojuje.

Kromě Rakky, která je syrskou baštou IS, tato organizace ovládá ještě asi 200kilometrový pruh území v údolí řeky Eufrat směrem k irácké hranici. Zdroje ze SDF odhadují, že boj o Rakku může trvat čtyři až šest týdnů.