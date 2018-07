Praha - Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů omezí i zákon o svobodném přístupu k informacím, uvedl dnes server iRozhlas.cz. Pokud Parlament předlohu schválí, nebude už možné zveřejňovat zprávy o probíhajícím trestním řízení, tedy například o tom, že soud poslal někoho do vazby. Ministerstvo vnitra to vysvětluje tím, že jde o ochranu spravedlivého procesu, který by mohlo podrobné informování o jeho průběhu narušit.

"Zákon se dále nevztahuje na poskytování informací o probíhajícím trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, s výjimkou informací o rozhodnutích soudů ve věci samé," uvádí se v návrhu.

Soudy by tedy měly poskytovat pouze rozhodnutí "ve věci samé". Nově by tedy podle iRozhlas.cz měla být neveřejná všechna rozhodnutí procesního charakteru.

Ministerstvo vnitra, pod které informační zákon spadá, ale tvrdí, že o žádné omezení transparentnosti nejde. "Stran trestního řízení je návrh odůvodněn požadavkem na ochranu spravedlivého procesu, s nímž je 'on-line' informování o řízení zejména v přípravném stadiu neslučitelné. V jiných zemích je úprava ještě přísnější a zajištění spravedlivého procesu je v některých zemích vymáháno i trestní cestou," sdělil Radiožurnálu Ondřej Krátoška z tiskového odboru.

Chystaná novela zákona zatím prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně, během schvalování v Parlamentu může ještě doznat změn.