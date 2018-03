Bagdád - Irácký soud dnes shledal vinnou z terorismu sestru lídra teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího a odsoudil ji k trestu smrti. Její jméno soud nezveřejnil. Informovala o tom agentura AP.

Bagdádího sestra podle iráckého nejvyššího soudu poskytovala "logistickou podporu a pomáhala (bojovníkům IS) v páchání teroristických útoků. Radikálům v Mosulu, druhém největším iráckém městě, které bylo pod kontrolou IS více než tři roky, podle soudu rovněž distribuovala peníze. Její manžel byl za své členství v IS odsouzen k trestu smrti již dříve.

Irácká vláda loni v prosinci oznámila, že IS byl na území Iráku poražen. Stovky žen včetně mnoha cizinek, které byly na teroristickou organizaci napojeny, irácké úřady zatkly. Hlavní trestní soud Iráku mnohé z nich už poslal za mříže nebo je odsoudil k trestu smrti.

Kde se lídr IS Bagdádí nyní ukrývá, není známo. Několikrát se objevily zprávy, že zemřel na následky zranění, která utrpěl v Iráku nebo v Sýrii. Spekulace však zůstává nepotvrzená.

Šestačtyřicetiletý Bagdádí na veřejnosti vystoupil pouze jednou, když se v historicky významné mešitě v Mosulu v létě roku 2014 prohlásil za lídra IS. Stalo se tak pouhých několik týdnů poté, co se teroristická organizace zmocnila Mosulu a velkých částí severního a západního Iráku. Od té doby Bagdádí pouze posílal svým stoupencům audionahrávky, v nichž je vyzývá, aby pokračovali v boji.