Bagdád - Zlikvidovat takzvaný Islámský stát (IS) potrvá tři měsíce, řekl dnes irácký premiér Hajdar Abádí. Irácká armáda a její spojenci se teď snaží vytlačit islamisty z druhého největšího iráckého města Mosul, kde ofenziva začala již 17. října.

"Okolnosti naznačují, že Irák potřebuje tři měsíce, aby zlikvidoval DAIŠ," citovala Abádího irácká státní televize. DAIŠ je arabskou zkratkou pro Islámský stát.

K nedávnému tvrzení jednoho velitele koaliční armády vedené Spojenými státy, že koalici potrvá likvidace IS a jeho buněk v Iráku a Sýrii asi dva roky, premiér podle agentury Reuters řekl, že Američané byli moc pesimističtí. "Mluvili o velmi dlouhé době, ale ten obdivuhodný úspěch, kterého dosáhli naši stateční a hrdinní bojovníci, to zkrátil. Předpokládám, že v Iráku to potrvá tři měsíce," řekl Abádí.

Irácké speciální jednotky již dobyly asi čtvrtinu Mosulu, jejich postup ale zpomalují neustálé protiútoky ozbrojenců, kteří využívají odstřelovače, sebevražedné atentátníky i výbušniny nastražené v automobilech. Mosul se dostal pod kontrolu islamistů jako jeden z prvních již v polovině roku 2014. Irácké úřady nezveřejňují počty civilních či armádních obětí, podle lékařů jsou ale v bojích každý den zraněny desítky lidí.

Elitní irácké jednotky jsou jedinou silou, která vstoupila do Mosulu z východu. Irácká armáda, policie a kurdské oddíly postupují ze severu a z jihu, zatímco šíitské milice ze západu. Ofenziva u Mosulu je největší iráckou vojenskou operací od invaze vedené Američany v roce 2003. Podílejí se na ní desítky tisíc iráckých vojáků, policistů, členů kurdských sil, sunnitských kmenových bojovníků a příslušníků šíitských milic.