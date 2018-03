Brno - Investorská skupina Opifer koupila obchodní centrum Futurum v Brně. Nemovitost plánuje od základů přestavět. Investice bude ve výši jedné miliardy korun. Uvedl to dnes server e15.cz. Opifer koupil středisko od nadnárodní skupiny Atrium European Real Estate.

Skupina investuje do biotechnologických a IT start-upů. Nyní ale vstoupila do zcela jiného byznysu. "Dlouhodobě se zaměřujeme na rizikové investice. Nákup a rekonstrukce Futura do této oblasti patří. Investicemi v oblasti nemovitostí chceme více diverzifikovat naše portfolio a dosahovat nadstandardního výnosu i v oblasti nemovitostních projektů, které jsou proti jiným oblastem, do kterých investujeme, podstatně méně rizikové," uvedl pro deník spolumajitel skupiny Lukáš Foral.

Futurum vzniklo v roce 2001 a potýká se se slabší návštěvností. Kompletně se změní. "Menší či větší změnou musí obchodní centrum projít každých osm až deset let. To je v Evropě standard. Dochází k úpravám mobiliáře, osvětlení, dekorace, změní se vstupy," řekl specialista na retail Jan Kotrbáček z poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Začátek přestavby bude záviset na získání povolení.

Opifer miliardovou investici podle Forala zainvestuje pomocí kapitálu partnerů, dluhopisů a podílem z banky. Obchodní centrum se rozkládá na 35.000 metrech čtverečních. Je v něm řada obchodů v čele s hypermarketem Tesco.