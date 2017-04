Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) není spokojen s informacemi, které dnes dostala vláda od ministra financí Andreje Babiše (ANO) o postupu Finanční správy v záležitosti jednokorunových dluhopisů. Po jednání vlády novinářům řekl, že stále není jistota, že správa zkontroluje všechny a včas. Materiál od Babiše podle Sobotky neměl valnou úroveň, nešlo o analytický text, jak očekával, ale spíš o politický pamflet.

Sobotka doufá v to, že trvalý tlak veřejnosti i části kabinetu povede k tomu, že Finanční správa nic nepodcení a všem bude měřit stejným metrem. "Ani po dnešku není jasné, zda a v kolika případech podala správa trestní oznámení a bohužel není ani zřejmé, jestli doměřila subjektům nějaké dodatečné daňové povinnosti," uvedl Sobotka na tiskové konferenci.

Babiš předtím novinářům řekl, že Finanční správa zkontrolovala 233 firem a doměřila daň 87 milionů korun. Správa konkrétní informace zveřejnila na webu, její ředitel Martin Janeček také dnes zareagoval dopisem na březnové usnesení sněmovního rozpočtového výboru.

ČSSD v pátek vyzvala, aby Finanční správa zveřejnila údaje o kontrolách emisí dluhopisů v nominální hodnotě jedné koruny, vydávaných firmami v roce 2012. Podle Sobotky v řadě případů mohlo být vydání obligací vedeno motivem vyhnout se daním. Sociální demokracie se obává toho, že případné daňové úniky by mohly být v létě promlčeny.

"S tím, co předložilo ministerstvo, spokojen nejsem. Jsem zklamán nízkou úrovní, očekával jsem analytický materiál, ale to, co ministr financí předložil, je spíš politický pamflet a opakování toho, co jsme už dostali," řekl. Ministři ČSSD podle Sobotky uplatnili své výhrady a položili doplňující dotazy. "I po dnešku chybí jistota, že Finanční správa skutečně zkontroluje všechny, koho je třeba zkontrolovat, a že je zkontroluje včas," řekl.

Babiš předtím řekl, že kabinetu předložil vyčerpávající zprávu. Projednávání tématu dluhopisů ve Sněmovně, jejích výborech či na vládě opakovaně označuje za organizovanou kampaň. Veřejnost se o jednokorunové dluhopisy začala zajímat v souvislosti s tím, že Babiš nakoupil tyto obligace své tehdejší firmy Agrofert za 1,5 miliardy korun. Díky znění zákona byl tento typ dluhopisů v té době osvobozen od daně.