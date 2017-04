Praha - Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zrychlil růst na 2,6 procenta z únorových 2,5 procenta. Stejně jako v předchozích měsících zdražily především potraviny a pohonné hmoty. Proti únoru se spotřebitelské ceny v březnu nezměnily, uvedl dnes Český statistický úřad. Úřad práce oznámil, že nezaměstnanost v březnu klesla na 4,8 procenta z únorových 5,1 procenta. Bez práce bylo 356.112 lidí, což je nejnižší březnová hodnota od roku 2008.

Údaje o inflaci tak podle analytiků potvrdily, že rozhodnutí ČNB ukončit kurzový závazek minulý týden bylo správné. Březnová meziroční inflace byla totiž 0,3 procentního bodu nad odhady České národní banky.

V případě nezaměstnanosti ekonomové upozornili, že podíl nezaměstnaných bude klesat i v dalších měsících, nejníže se zřejmě dostane v červnu, a to ke čtyřem procentům. To bude zároveň zvyšovat tlak na růst mezd. "Mírný pokles podílu nezaměstnaných bude pokračovat i v následujících měsících. Svého dna by v letošním roce měl dosáhnout v červnu, a to na 4,3 procenta. Ve zbytku roku se bude vlivem sezonních faktorů mírně zvyšovat," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Inflace by podle většiny ekonomů měla v dalších měsících zůstat nad dvěma procenty, její růst ale bude brzdit posilování koruny. Proto také podle nich centrální banka nemusí spěchat se zvyšováním úrokových sazeb. Guvernér ČNB Jiří Rusnok dnes uvedl, že ČNB by mohla začít se zvyšováním úrokových sazeb na přelomu letošního a příštího roku.

"Březnová inflace podporuje správnost rozhodnutí ČNB opustit režim kurzového závazku na začátku dubna," uvedl ekonom Roklen Michal Šoltés. Ve druhé polovině roku se inflace podle něj v souvislosti s posilováním koruny vrátí k dvouprocentní hranici.

Z potravin v březnu meziročně zdražily vejce a máslo zhruba o pětinu, cukr o víc než čtvrtinu, sýry o víc než 16 procent a pečivo o devět procent. Ceny pohonných hmot vzrostly o téměř 17 procent. Naopak ke snížení inflace působilo zlevnění bytového vybavení a zařízení domácnosti, zemního plynu o víc než sedm procent a tepla a teplé vody o 0,7 procenta.

Březnová meziroční inflace byla o 0,3 procentního bodu vyšší, než očekávala v aktuální prognóze Česká národní banka. Důvodem rozdílu mezi inflací a odhady ČNB je podle Holuba podobně jako v předchozích dvou měsících vyšší než očekávaná korigovaná inflace bez cen pohonných hmot. "V tomto ukazateli jádrové inflace se již delší dobu pozitivně projevuje pokračující růst domácí ekonomiky a zvyšující se dynamika mezd," uvedl ředitel sekce měnové ČNB Tomáš Holub.