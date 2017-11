Londýn - Globální poptávka po ropě se v příštích dvaceti letech sníží pouze nepatrně. Navzdory rozvoji vozidel na elektrický pohon spotřeba petrochemických pohonných hmot dál poroste. Ve zprávě s názvem World Energy Outlook 2018 to předpověděla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Agentura snížila dlouhodobé prognózy vývoje cen ropy ve srovnání s loňským odhadem. Částečně je to kvůli poklesu cen obnovitelných a konvenčních zdrojů energie, z části pak i kvůli celosvětovému tlaku na řešení klimatických změn a zlepšení kvality ovzduší, stejně jako růstu produkce ropy a plynu v USA.

Podle nového scénáře, který vychází ze stávající legislativy a zveřejněných politických záměrů zohledňujících změny klimatu, by se cena ropy do poloviny 20. let mohla zvýšit k 83 dolarům za barel. Světový trh ropy by měl být s to nalézt dlouhodobou rovnováhu při cenách v rozpětí 50 až 70 USD za barel.

IEA také odhaduje, že do roku 2025 bude na silnicích jezdit kolem 50 milionů elektromobilů a do roku 2040 se jejich počet zvýší na 300 milionů. Pro srovnání - dnes jsou jich zhruba dva miliony. Světovou poptávku po ropě tento nárůst ale stlačí jen asi o dvě procenta, což je zhruba o 2,5 milionu barelů denně. Celkový počet osobních automobilů v provozu se má v uvedeném období podle předpovědi zdvojnásobit na dna miliony.

"Řada komentátorů píše ropě nekrolog..., což jistě platí pro segment osobních automobilů a výrobu elektřiny, ale neplatí to pro další sektory: pro přepravu a petrochemikálie," uvedla vedoucí analytička IEA Laura Cozziová.

Agentura očekává, že ve výrobě elektrické energie se budou stále více prosazovat obnovitelné zdroje. Jen solární elektrárny by do roku 2040 měly ročně přidávat na 70 gigawattů, což je zásadně více v porovnání s ostatními zdroji. Tato cesta však nebude hladká. Největším problémem na straně nabídky jsou Spojené státy, které se stavějí do pozice "nezpochybnitelného vůdce" v těžbě ropy a zemního plynu. Hlavní roli zde hraje těžba ropy z břidlic, která odolává nízkým cenám podstatně lépe, než očekávala většina analytiků.

IEA rovněž odhaduje, že těžba ropy ve Spojených státech dál poroste a na vrchol 17 milionů barelů denně se dostane ve 20. letech.