Choteč (Jičínsko) - Ve vyhřívaných sklenicích pěstitele tropických a subtropických rostlin Antonína Lukscheitera v Chotči na Jičínsku kvetou vzácné orchideje, tilandsie nebo kaktusy. Nebylo by to nic mimořádného, kdyby se teploty venku nepohybovaly hluboko pod nulou. V těchto mrazivých dnech není snadné tropy v rozlehlých sklenících udržet, řekl ČTK Lukscheiter.

"Ráno bylo venku minus 17, teď je okolo minus deseti stupňů Celsia. V takových mrazech jsme rádi, když máme ve skleníku 15 stupňů Celsia. To je velký úspěch," říká pěstitel, když prochází mezi speciálně upravenými stoly zaplněnými do posledního místa květináčky s rostlinami. V květináčích visí i ze stropu.

"Topíme dřevem. V zimě je to jako na vojně, musíme každé tři hodiny ve dne v noci ke kotli. Jinak by teplota klesla a byl by problém. Většina tropických druhů, které tu máme, by teď venku nepřežila. Třeba u orchidejí, jakmile klesne teplota pod plus pět stupňů, je to velmi špatné. Ale máme tu i citlivější rostliny," upozorňuje Lukscheiter. Ve sklenících má i tilandsie, dischidie, bromélie, sukulenty, kaktusy, rhipsalisy a stromové kaktusy nebo vlhkomilné rostliny.

Většinu produkce tvoří uměle vypěstované semenáče, mladé i dospělé rostliny z vlastní produkce. V navzájem propojených sklenících jich má tisíce. "Přes 90 procent toho, co tu vidíte, jsme vypěstovali ze semen nebo rozmnožili odnožemi," říká šestapadesátiletý muž, který si založením firmy zaměřené na produkci semenáčů exotických rostlin v roce 1990 splnil svůj sen. "Musí to bavit, jinak to nejde. S kytkami jsem téměř pořád," usmívá se pěstitel a v ruce drží bíle kvetoucí orchidej. V květu má několik druhů orchidejí, ale i některé kaktusy.

S pěstováním mu pomáhá syn i manželka. "Jsme rodinná firma. Začátky naší činnosti jsou spjaty s kaktusy a tilandsiemi. Kaktusy byly jedny z mála exotických rostlin, se kterými mohl člověk za bolševika přijít do styku. Snad proto jsme i my u nich začínali," vzpomíná. Postupně sortiment rozšířili o nové druhy sukulentních rostlin, voskovky, kapradě, Hydnophyta a Myrmecodia.

"V těchto mrazech necháváme rostliny spíše na suchu, zaléváme méně, proto nejdou do květu tak divoce. Příští týden, kdyby se už mělo oteplit, by to už mohlo být jiné. Předpokládáme, že se počasí zlomí a rostliny vyrazí," dodává.