Zlín - Herci Ivana Andrlová a Maroš Kramár budou mít své hvězdy na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem. ČTK to dnes řekla mluvčí zlínského filmového festivalu Kateřina Martykánová. Odhalení dlaždic se jmény bývalých dětských filmových hvězd je tradiční součástí festivalu, akci připravuje Nadační fond Kapka naděje. Na chodníku jsou již hvězdy se jmény 27 osobností.

"Čeští diváci Kramára znají například z filmů Maharal - Tajemství talismanu, Fontána pro Zuzanu 2, Iná láska, Suzanne, Za humny je drak nebo z televizního seriálu Letiště. Oblíbený je také pořad Zázraky přírody, který Kramár uvádí s Vladimírem Kořenem," uvedla Martykánová.

Devětapadesátiletý herec přijede do Zlína svou hvězdu odhalit. "První věc, která mě napadla, když jsem se o ocenění dozvěděl, byla, že už asi budu hodně starej. Protože tyto pocty většinou patří starším zasloužilým umělcům. Ne, bez legrace. Je to moje první hvězda, a jsem samozřejmě poctěn. A velmi mě to potěšilo, protože na Zlín mám samé krásné vzpomínky. Kdysi jsem tady hodně točíval, takže je to pro mě nostalgie," uvedl herec.

Andrlová se proslavila rolemi pohádkových princezen, hrála například ve filmech Princové jsou na draka, Princ a večernice, Co takhle svatba, princi nebo Ať přiletí čáp, královno! "Patřila jí i role Lidušky v pohádce Za humny je drak, kde se před kamerou setkala právě s Marošem Kramárem. Ten v pohádce hrál loutnistu Mariana," uvedla Martykánová.

Hvězdy na chodníku budou pořadatelé letos odhalovat už třináctým rokem, loni ji získali režisér Karel Smyczek a herečka Pavlína Mourková. Před nimi to byli například Klára Pollertová-Trojanová a Jiří Strach, Lucie Zedníčková, Jan Potměšil, Tomáš Holý, Žaneta Fuchsová nebo bratři Michal a Vladimír Dlouzí.